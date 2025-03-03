Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко разводятся после пяти лет брака.

Телеведущий Дмитрий и его жена, «Мисс Украина-2016» и спортивная телеведущая Александра Кучеренко, давно не публиковали совместные фотографии в Instagram, и теперь стало ясно, почему.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, расставание подтверждается наличием дела о расторжении брака.

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Решение о разводе принял 41-летний Дмитрий, который подал заявление о расторжении брака в первый день 2025 года.

На данный момент ни он, ни 27-летняя Александра не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что Комаров и Кучеренко официально объявили о своем браке летом 2019 года.