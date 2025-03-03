Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Теперь слухи подтверждены официально
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко разводятся после пяти лет брака.
Телеведущий Дмитрий и его жена, «Мисс Украина-2016» и спортивная телеведущая Александра Кучеренко, давно не публиковали совместные фотографии в Instagram, и теперь стало ясно, почему.
Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, расставание подтверждается наличием дела о расторжении брака.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Решение о разводе принял 41-летний Дмитрий, который подал заявление о расторжении брака в первый день 2025 года.
На данный момент ни он, ни 27-летняя Александра не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, что Комаров и Кучеренко официально объявили о своем браке летом 2019 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия в двух сетах уступила Клэр Лю в 1-м раунде квалификации тысячника
Претендент бил чаще, чемпион был точнее