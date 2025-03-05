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  4. Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в Манчестер Юнайтед
Испания
05 марта 2025, 02:55 |
232
0

Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в Манчестер Юнайтед

Мадридцы рассматривают трансфер Андрея следующим летом

05 марта 2025, 02:55 |
232
0
Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, голкипером серьезно интересуется «Манчестер Юнайтед». «Реал» открыт к трансферу Андрея в английский гранд, однако в клубе уважают Лунина и готовы рассмотреть его уход только, если украинец сам попросит это у руководства «бланкос».

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Жорже Мендеш Андре Онана Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник
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