Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в Манчестер Юнайтед
Мадридцы рассматривают трансфер Андрея следующим летом
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, голкипером серьезно интересуется «Манчестер Юнайтед». «Реал» открыт к трансферу Андрея в английский гранд, однако в клубе уважают Лунина и готовы рассмотреть его уход только, если украинец сам попросит это у руководства «бланкос».
В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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