Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

5 марта на «Эштадиу да Луш» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне не смогла сохранить взятый в 2023-м году чемпионский титул в Примейре. В новом розыгрыше, где уже в начале была тренерская рокировка, с заменой Рогера Шмидта на Бруну Лаже, снова идет уже привычная гонка с соседним Спортингом. Его обыграли в финале Кубка Лиги, только в серии пенальти. Ну, а в национальном первенстве, будет гонка за лидерство нос к носу вплоть до крайнего тура.

В Лиге чемпионов на этот раз получилось неплохо проявить себя. Половину встреч в основном раунде, четыре из восьми, было выиграно, и с тринадцатью очками вышли в плей-офф. Там снова сыграли с Монако, и, выиграв 1:0 на выезде, дома несмотря на ошибки Трубина закончили вничью 3:3, и смогли пройти в 1/8 финала, где жребий снова принес уже хорошо знакомого оппонента.

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Барселона

Клуб в прошлом сезоне остался без трофеев. Из-за этого Лапорта убрал с тренерского поста местную легенду, Хави. И его преемник, Флик, уже раздобыл первый трофей в Каталонии, в виде Суперкубка Испании. Но сейчас в разгаре идет борьба за более весомые титулы, что в Примере, что в кубке, где сейчас уже достигнуто полуфинальный раунд.

В Лиге чемпионов гранд начал с осечки: проиграли в меньшинстве Монако. Но потом было шесть побед кряду - среди них были запоминающиеся 5:4 в Лиссабоне. Были шансы показать вообще лучший результат всего основного раунда. Но на поражение Ливерпуля ответили только зрелищную ничью с Аталантой.

Статистика личных встреч

Всего было девять поединков между клубами, причем все только в Лиге чемпионов. И в них гранд из Каталонии проиграли только однажды, при этом взяв четыре победы, в том числе и в этом розыгрыше, где в Лиссабоне гости оформили 5:4.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом подопечных Флика даже на выезде. Но пока что возьмем вариант с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,64).