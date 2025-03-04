Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Азартные игры
04 марта 2025, 08:00 |
76
0

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!

Призовой фонд – 15 тысяч гривен!

04 марта 2025, 08:00 |
76
0
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!

В среду, 5 марта, запланирован матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Это будет первая встреча команд в рамках 1/8 стадии Лиги чемпионов.

Букмекерская компания betking и Sport.ua запускают совместный конкурс прогнозов на матч. Призовой фонд - ₴15 000.

Для победы необходимо предсказать победителя матча и автора первого забитого мяча.

Пример прогноза: победа ПСЖ и Салах.

Для участия необходимо:

Призовой фонд ₴15 000 будет распределен между 4 участниками:

  1. ₴7 000
  2. ₴3 000
  3. ₴2 500
  4. ₴2 500

Выигрыш будет переведен на игровой счет букмекера betking.

Если победителей более 5, обладатели призов будут выбраны с помощью рандомайзера.

По теме:
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Правительство Квинсленда пересматривает финансирование индустрии гонок
BetBlocker выходит на рынок США
Александр Гринник
Александр Гринник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Бокс | 03 марта 2025, 19:41 0
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»

Американский звездный боксер – о бое Дэвис – Роуч

«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Футбол | 03 марта 2025, 14:32 7
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика

Франческо Грациани не видит больше Артема в Риме

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Футбол | 03.03.2025, 20:14
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Война | 04.03.2025, 03:23
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Футбол | 03.03.2025, 09:45
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
03.03.2025, 06:29 6
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
02.03.2025, 08:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем