Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Призовой фонд – 15 тысяч гривен!
В среду, 5 марта, запланирован матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Это будет первая встреча команд в рамках 1/8 стадии Лиги чемпионов.
Букмекерская компания betking и Sport.ua запускают совместный конкурс прогнозов на матч. Призовой фонд - ₴15 000.
Для победы необходимо предсказать победителя матча и автора первого забитого мяча.
Пример прогноза: победа ПСЖ и Салах.
Для участия необходимо:
- Открыть счет в БК betking;
- Оставить прогноз на матч в Google-таблице.
Призовой фонд ₴15 000 будет распределен между 4 участниками:
- ₴7 000
- ₴3 000
- ₴2 500
- ₴2 500
Выигрыш будет переведен на игровой счет букмекера betking.
Если победителей более 5, обладатели призов будут выбраны с помощью рандомайзера.
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