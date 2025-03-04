Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!

В среду, 5 марта, запланирован матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Это будет первая встреча команд в рамках 1/8 стадии Лиги чемпионов.

Букмекерская компания betking и Sport.ua запускают совместный конкурс прогнозов на матч. Призовой фонд - ₴15 000.

Для победы необходимо предсказать победителя матча и автора первого забитого мяча.

Пример прогноза: победа ПСЖ и Салах.

Для участия необходимо:

Открыть счет в БК betking;

Оставить прогноз на матч в Google-таблице.

Призовой фонд ₴15 000 будет распределен между 4 участниками:

₴7 000 ₴3 000 ₴2 500 ₴2 500

Выигрыш будет переведен на игровой счет букмекера betking.

Если победителей более 5, обладатели призов будут выбраны с помощью рандомайзера.