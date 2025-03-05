Другие новости05 марта 2025, 00:40 |
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ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда
Немного праздника жизни
05 марта 2025, 00:40 |
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Бывшая жена легенды киевского «Динамо» Анатолия Конькова, Мария, отмечает день рождения на Бали.
Вдова экс-футболиста после длительного траура наслаждается отдыхом на экзотических островах, где танцы и разбитая посуда стали частью праздника.
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Мария почувствовала эмоциональный подъем, после долгого горя по мужу.
Мария также публикует пикантные фото, призывая не обращать внимания на возраст.
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