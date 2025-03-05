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05 марта 2025, 00:40 |
1049
2

ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда

Немного праздника жизни

05 марта 2025, 00:40 |
1049
2
ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда
Instagram. Мария Конькова

Бывшая жена легенды киевского «Динамо» Анатолия Конькова, Мария, отмечает день рождения на Бали.

Вдова экс-футболиста после длительного траура наслаждается отдыхом на экзотических островах, где танцы и разбитая посуда стали частью праздника.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария почувствовала эмоциональный подъем, после долгого горя по мужу.

Мария также публикует пикантные фото, призывая не обращать внимания на возраст.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Серж
Сосна корабельная еще та
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Александр Бондарь
мохнатки стремные
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