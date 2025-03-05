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  4. У одного из лидеров УПЛ финансовые проблемы. Игрокам не платят зарплату
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 02:36 |
318
0

У одного из лидеров УПЛ финансовые проблемы. Игрокам не платят зарплату

«Александрия» не выплачивает зарплату игрокам четыре месяца

05 марта 2025, 02:36 |
318
0
У одного из лидеров УПЛ финансовые проблемы. Игрокам не платят зарплату
ФК Александрия

У одного из лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу «Александрии» возникли финансовые проблемы.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что футболисты «Александрии» уже четвертый месяц не получают зарплату. Есть задержка и в выплате премиальных за матчи первого круга чемпионата. Отмечается, что задержка в выплатах для «Александрии» обычное дело, обычно футболисты в итоге получают обещанное.

Сейчас в чемпионате УПЛ «Александрия» идет второй с 41 очком в активе. Подопечные Руслана Ротаня отстают от лидирующего «Динамо» на шесть очков.

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Виктор Вацко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия финансы
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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