У одного из лидеров УПЛ финансовые проблемы. Игрокам не платят зарплату

У одного из лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу «Александрии» возникли финансовые проблемы.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что футболисты «Александрии» уже четвертый месяц не получают зарплату. Есть задержка и в выплате премиальных за матчи первого круга чемпионата. Отмечается, что задержка в выплатах для «Александрии» обычное дело, обычно футболисты в итоге получают обещанное.

Сейчас в чемпионате УПЛ «Александрия» идет второй с 41 очком в активе. Подопечные Руслана Ротаня отстают от лидирующего «Динамо» на шесть очков.