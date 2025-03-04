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ПСЖ
05.03.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
04 марта 2025, 15:23 | Обновлено 04 марта 2025, 15:37
51
0

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

04 марта 2025, 15:23 | Обновлено 04 марта 2025, 15:37
51
0
ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» будет принимать английский «Ливерпуль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против бельгийского «Брюгге» или английской «Астон Виллы».

Ранее в 1/16 финала ПСЖ дважды разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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