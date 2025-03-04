5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» будет принимать английский «Ливерпуль».

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Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против бельгийского «Брюгге» или английской «Астон Виллы».

Ранее в 1/16 финала ПСЖ дважды разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.