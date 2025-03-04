ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» будет принимать английский «Ливерпуль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против бельгийского «Брюгге» или английской «Астон Виллы».
Ранее в 1/16 финала ПСЖ дважды разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).
ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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