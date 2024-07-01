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  4. ФОТО. Форма Костюк на Уимблдоне была вдохновлена ее свадебным платьем
Уимблдон
01 июля 2024, 19:17 |
1687
1

ФОТО. Форма Костюк на Уимблдоне была вдохновлена ее свадебным платьем

Дизайнер все тот же – Wilson

01 июля 2024, 19:17 |
1687
1
ФОТО. Форма Костюк на Уимблдоне была вдохновлена ее свадебным платьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 июля украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на Уимблдоне-2024, обыграв в 1-м раунде Ребекку Шрамкову в двух сетах.

Болельщики заметили схожесть формы (костюма) украинки с ее свадебным платьем.

В эксклюзивном комментарии Sport.ua Костюк подтвердила, что ее форма на Уимблдонский турнир была вдохновлена свадебным платьем. Дизайнер все тот же – Wilson.

В ноябре 2023 года Костюк вышла замуж за Георгия. Свадьба прошла на Кипре.

В 1/32 финала британского мейджора Марта сыграет против Дарьи Сэвилл.

ФОТО. Форма Костюк на Уимблдоне была вдохновлена ее свадебным платьем

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фото свадьба игровая форма Марта Костюк Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pricolist
Дуже гарно виглядає і Марта красуня
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