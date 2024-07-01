ФОТО. Форма Костюк на Уимблдоне была вдохновлена ее свадебным платьем
Дизайнер все тот же – Wilson
1 июля украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на Уимблдоне-2024, обыграв в 1-м раунде Ребекку Шрамкову в двух сетах.
Болельщики заметили схожесть формы (костюма) украинки с ее свадебным платьем.
В эксклюзивном комментарии Sport.ua Костюк подтвердила, что ее форма на Уимблдонский турнир была вдохновлена свадебным платьем. Дизайнер все тот же – Wilson.
В ноябре 2023 года Костюк вышла замуж за Георгия. Свадьба прошла на Кипре.
В 1/32 финала британского мейджора Марта сыграет против Дарьи Сэвилл.
ФОТО. Форма Костюк на Уимблдоне была вдохновлена ее свадебным платьем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам
Британец высоко оценил Джорджа Формана