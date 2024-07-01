Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.

В матче первого раунда 18-я сеяная украинка переиграла Ребекку Шрамкову (№105 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Марта в четвертый раз играет в основе Уимблдонского турнира, каждый раз побеждала в матче первого раунда, но выше третьего круга пока не заходила.

В следующем раунде Костюк сыграет с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) или Пейтон Стернс (№52 WTA).

Ранее матч первого круга выиграла Даяна Ястремская, а Леся Цуренко покинула турнир.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк