Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона
Марта оказалась сильнее Ребекки Шрамковой
Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.
В матче первого раунда 18-я сеяная украинка переиграла Ребекку Шрамкову (№105 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
Марта в четвертый раз играет в основе Уимблдонского турнира, каждый раз побеждала в матче первого раунда, но выше третьего круга пока не заходила.
В следующем раунде Костюк сыграет с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) или Пейтон Стернс (№52 WTA).
Ранее матч первого круга выиграла Даяна Ястремская, а Леся Цуренко покинула турнир.
Marta Kostyuk, that is incredible court coverage 👏#Wimbledon | @marta_kostyuk pic.twitter.com/N6qNpLdBYz— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024
Британец высоко оценил Джорджа Формана
Зверніть увагу на 19-річну румунку Тодоні, виграла в досвідченої Данилович. Далеко піде, може й не зараз, але згодом точно.