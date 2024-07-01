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Уимблдон
01 июля 2024, 16:09 | Обновлено 01 июля 2024, 17:15
2101
6

Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона

Марта оказалась сильнее Ребекки Шрамковой

01 июля 2024, 16:09 | Обновлено 01 июля 2024, 17:15
2101
6
Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.

В матче первого раунда 18-я сеяная украинка переиграла Ребекку Шрамкову (№105 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Марта в четвертый раз играет в основе Уимблдонского турнира, каждый раз побеждала в матче первого раунда, но выше третьего круга пока не заходила.

В следующем раунде Костюк сыграет с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) или Пейтон Стернс (№52 WTA).

Ранее матч первого круга выиграла Даяна Ястремская, а Леся Цуренко покинула турнир.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребекка Шрамкова

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Марта Костюк Ребекка Шрамкова Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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Vlad Holl
Головне впевнено і без нервів розібралася і пішла далі . Сітка у Марти непогана можна розгулятися ,якщо з головою  . Вболіваємо! 
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+10
Stanislav Matusevych
4 ейси, 0 подвійних. Що раптом сталося та чи надовго це з Мартою?
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+8
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C.Пеклов
Молодець.Спокійно,без нервів подолала суперницю,рівня Подороскі.Марті успіхів в наступних матчах!
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+7
kollekciy
Марту з перемогою. Після гри з Касаткіною, де Марта епізодами показувала доволі якісну гру, була велика надія на продовження покращення гри Марти у Лондоні. Надії поки що справджуються. Марта змогла показати якісну і головне стабільну гру. Під час гри було побоювання, що Марта зірветься, як раніше, але вона на диво витримала. Ця довгоочікувана якісна перемога, повинна допомогти Марті знову повірити в себе.
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+4
Sashamar
Поки що все взагалі йде без несподіванок (хіба що Мертенс може програти Хібіно). Чжан Шуай з її двадцатьма поразками поспіль (поки пишу, Дашка її доб'є, буде очко ) знов допустили до мейджора без кваліфікації, мабуть йдуть на такий запис в Книзі Рекордів Гінесса, який вже не перевершити.   Ну були в неї проблеми з китайською владою, так це коли було, скільки можна цукерками годувати.
Зверніть увагу на 19-річну румунку Тодоні, виграла в досвідченої Данилович. Далеко піде, може й не зараз, але згодом точно.
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+1
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