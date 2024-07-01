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  4. Ястремская разобралась с Подороской в первом круге Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2024, 14:43 | Обновлено 01 июля 2024, 15:25
1654
4

Ястремская разобралась с Подороской в первом круге Уимблдона

Даяна в двух сетах переиграла представительницу Аргентины с украинскими корнями

01 июля 2024, 14:43 | Обновлено 01 июля 2024, 15:25
1654
4
Ястремская разобралась с Подороской в первом круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 28-я сеяная украинка переиграла Надю Подороску из Аргентины (№65 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:1, 7:6(1)

При счете 5:4 во втором сете Подороска брала медицинский тайм-аут, перед этим в одном из розыгрышей она травмировала левую ногу.

Это была 1-я встреча теннисисток, также Ястремская никогда до этого не играла с представительницами Аргентины.

Украинка в третий раз играет в основе Уимблдонского турнира, лучший результат – четвертый круг (2019).

Даяна выиграла восьмой матч в основной сетке на турнирах Grand Slam за сезон (AO – 5, Ролан Гаррос – 2, Уимблдон – 1), это лучший показатель в ее карьере.

В следующем раунде Ястремская сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой (№70 WTA), которая остановила украинку Лесю Цуренко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Надя Подороска
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даяна Ястремская Надя Подороска Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
Молодець.Але з нервами знову біда.Вигравала по ходу 2 сету 3-0,5-3,і потім просто "подарувала" травмованої суперниці 3 гейми поспіль.Добре, хоч справилася з нервами на тай-брейку.
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+2
Vlad Holl
З перемогою , але таких провалів як у 2 сеті допускати не можна. Можна сказати 1.5 сета і тайк- брейк  відіграла на відмінно. Наступна Грачова, вона  повинна бути прохідною. Удачі. 
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+2
Sashamar
Хоч без третього сету обійшлося. Грачову повинна проходити, а там вже як карта ляже.
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+1
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