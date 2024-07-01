Ястремская разобралась с Подороской в первом круге Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) успешно начала выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 28-я сеяная украинка переиграла Надю Подороску из Аргентины (№65 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:1, 7:6(1)

При счете 5:4 во втором сете Подороска брала медицинский тайм-аут, перед этим в одном из розыгрышей она травмировала левую ногу.

Это была 1-я встреча теннисисток, также Ястремская никогда до этого не играла с представительницами Аргентины.

Украинка в третий раз играет в основе Уимблдонского турнира, лучший результат – четвертый круг (2019).

Даяна выиграла восьмой матч в основной сетке на турнирах Grand Slam за сезон (AO – 5, Ролан Гаррос – 2, Уимблдон – 1), это лучший показатель в ее карьере.

В следующем раунде Ястремская сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой (№70 WTA), которая остановила украинку Лесю Цуренко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Надя Подороска

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская