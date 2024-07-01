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  4. Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024
Уимблдон
01 июля 2024, 14:11 | Обновлено 01 июля 2024, 14:46
1480
8

Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024

Леся не сумела защитить очки за выход в четвертый круг в прошлом году

01 июля 2024, 14:11 | Обновлено 01 июля 2024, 14:46
1480
8
Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№59 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка уступила представительнице Франции Варваре Грачевой (№70 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачева (Франция) – 3:6, 1:6

Это была 3-я встреча теннисисток, до этого матча счет был равный.

Отметим, что свой лучший результат на Уимблдоне Леся показала в прошлом году, когда дошла до четвертого раунда. Теперь она потеряет 22% своих очков в рейтинге WTA и опустится более чем на два десятка позиций в мировой классификации.

В следующем раунде Грачева сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№27 WTA) или Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA).

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Леся Цуренко Варвара Грачева Уимблдон-2024 Уимблдон-2023
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Дуже слабка гра від Лесі.Подача- жах.Але Леся довго не грала...Поки є можливість заробляти гроші на мейджорах треба грати далі.
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+6
Ivan456
Леся другий мейджор підряд покидає першою серед усіх учасниць. Просто факт.
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+5
u6464u
не трогайте Лесю , вона досягла всі свої здобутки дуже важкою працею , відмовляючись часом від дуже привабливих  життєвих спокус , і що ви хочете щоб зараз вона входячи в першу сотню все кинула і пішла  Бог знає куди , смішні ви .)))
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0
Vitason
Леся уже все,не буде вона грати, потрібно закінчувати!!
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-1
Sashamar
Все, Лесі потрібно закінчувати. Капловуха Варька (Barbara Gratchoff - внушаїть ) не того штибу тенісистка, щоб їй так безпорадно програвати за годину.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Richard Lewis
Лесю, це була славетна подорож кортами, але наступна станція — кінцева, нажаль 
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-2
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