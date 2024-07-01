Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024
Леся не сумела защитить очки за выход в четвертый круг в прошлом году
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№59 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка уступила представительнице Франции Варваре Грачевой (№70 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачева (Франция) – 3:6, 1:6
Это была 3-я встреча теннисисток, до этого матча счет был равный.
Отметим, что свой лучший результат на Уимблдоне Леся показала в прошлом году, когда дошла до четвертого раунда. Теперь она потеряет 22% своих очков в рейтинге WTA и опустится более чем на два десятка позиций в мировой классификации.
В следующем раунде Грачева сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№27 WTA) или Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA).
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