Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Леся без особых шансов проиграла четвертой ракетке мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) завершила выступления в основе Уимблдонского турнира.
В четвертом раунде украинка уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA).
Уимблдон. Четвертый круг
Леся Цуренко (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 3:6
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Цуренко впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Уимблдона.
Пегула выиграла 10 из 11 последних матчей против украинок.
В предыдущем раунде Цуренко три с половиной часа сражалась с румынкой Аной Богдан, сыграв самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam в женском одиночном разряде (20-18).
В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA).
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Так, четверте коло Вімблдону можна вважати успіхом, враховуючи бекграунд Лесі останніх років... але цей успіх міг би бути НАБАГАТО більшим. Хтось назве це вдалим результатом - я назву це втраченим шансом.