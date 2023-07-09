Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) завершила выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг

Леся Цуренко (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Цуренко впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Уимблдона.

Пегула выиграла 10 из 11 последних матчей против украинок.

В предыдущем раунде Цуренко три с половиной часа сражалась с румынкой Аной Богдан, сыграв самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam в женском одиночном разряде (20-18).

В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA).