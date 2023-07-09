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  4. Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Уимблдон
09 июля 2023, 16:22 | Обновлено 09 июля 2023, 16:29
2909
9

Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле

Леся без особых шансов проиграла четвертой ракетке мира

09 июля 2023, 16:22 | Обновлено 09 июля 2023, 16:29
2909
9
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) завершила выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг
Леся Цуренко (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Цуренко впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Уимблдона.

Пегула выиграла 10 из 11 последних матчей против украинок.

В предыдущем раунде Цуренко три с половиной часа сражалась с румынкой Аной Богдан, сыграв самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam в женском одиночном разряде (20-18).

В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA).

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Леся Цуренко Джессика Пегула Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Александр Ад
все рівно молодець,шансів майже не було,а билася до кінця.Дай бог Лесі здоров'я і щоб ще радувала нас своїми перемогами!
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+10
Elis
Все одно молодець! Здоров'я Лесі! Ще пограє. 
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+6
Умник
Леся все равно браво. Тот счет тайбрейка это физически не реально.
Организм не может так восстановится за такое время.
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+5
Stanislav Matusevych
Тут все було зрозуміло ще до матчу. Величезна різниця у потужності на траві плюс неймовірно енерговитратна гра Лесі позавчора. Лесі побажання здоров'я. Турнір вийшов вдалим, правда, не без долі фарту. Все-таки три поспіль не найскладніших суперниці на Шоломі для несіяної тенісистки - це багато.
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+3
Santk86
Леся поздно включилась в игру, два последних гейма были сыграны на высоком уровне, но что бы обыграть теннисистку топ 10 этого конечно мало.
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+3
Raien
Чому ж так пізно "увійшла" в гру... Тількі в останній третині пішла боротьба. 
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+2
introvert
Ось саме тому я був настільки розчарований розхлябаною грою Лесі проти Богдан. Є таке поняття як "піррова перемога"; це був яскравий приклад такої події. Вперше за багато років у Лесі була ідеальна сітка і чудовий шанс здійснити прорив на мейджорі. Пегула саме той представник десятки, гра якої не складає для Цуренко жодної загадки і серйозної небезпеки - практично все, що робить на корті американка, Леся вміє робити не гірше. Однак вона навіщось чотири години клеїла дурня проти румунки, щоб вийти на сьогоднішній матч кволою як вичавлений лимон. За таких обставин очікувати іншого сценарію гри було б дивно. 
Так, четверте коло Вімблдону можна вважати успіхом, враховуючи бекграунд Лесі останніх років... але цей успіх міг би бути НАБАГАТО більшим. Хтось назве це вдалим результатом - я назву це втраченим шансом.
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