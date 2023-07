Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) пробилась в четвертый круг Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка обыграла Ану Богдан из Румынии (№57 WTA). Матч продолжался 3 с половиной часа.

Уимблдон. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:6(18)

При счете 1:0 в пользу Цуренко во второй партии румынка брала медицинский тайм-аут, и, казалось, что не этом все закончится. Но Богдан, несмотря на проигранный сет, продолжила равную борьбу до самого конца встречи. Позже и сама Леся брала медицинский тайм-аут.

На тай-брейке финальной партии Леся отыграла пять матчболов соперницы и сама реализовала только шестой. Любопытно, что это был самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam с женском одиночном разряде (20-18).

Это была вторая встреча теннисисток, Цуренко снова победила.

Леся впервые в карьере вышла во вторую неделю травяного мейджора.

В следующем раунде победительница матча сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№43 WTA).

