Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Леся сыграла эпичный тай-брейк финальной партии против Аны Богдан, но сумела довести его до победы
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) пробилась в четвертый круг Уимблдонского турнира.
В третьем раунде украинка обыграла Ану Богдан из Румынии (№57 WTA). Матч продолжался 3 с половиной часа.
Уимблдон. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:6(18)
При счете 1:0 в пользу Цуренко во второй партии румынка брала медицинский тайм-аут, и, казалось, что не этом все закончится. Но Богдан, несмотря на проигранный сет, продолжила равную борьбу до самого конца встречи. Позже и сама Леся брала медицинский тайм-аут.
На тай-брейке финальной партии Леся отыграла пять матчболов соперницы и сама реализовала только шестой. Любопытно, что это был самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam с женском одиночном разряде (20-18).
Это была вторая встреча теннисисток, Цуренко снова победила.
Леся впервые в карьере вышла во вторую неделю травяного мейджора.
В следующем раунде победительница матча сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№43 WTA).
3 hours and 40 minutes 🤯— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023
Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI
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Велика дяка Лесі за самовіддачу і силу духу. І здоров'я - традиційне побажання. Навряд чи хтось їй дорікне, якщо на гру четвертого кола вона просто не вийде. Раптом все ж вдасться відновитися?