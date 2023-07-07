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  4. Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Уимблдон
07 июля 2023, 19:08 | Обновлено 07 июля 2023, 19:19
3696
28

Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер

Леся сыграла эпичный тай-брейк финальной партии против Аны Богдан, но сумела довести его до победы

07 июля 2023, 19:08 | Обновлено 07 июля 2023, 19:19
3696
28
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) пробилась в четвертый круг Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка обыграла Ану Богдан из Румынии (№57 WTA). Матч продолжался 3 с половиной часа.

Уимблдон. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:6(18)

При счете 1:0 в пользу Цуренко во второй партии румынка брала медицинский тайм-аут, и, казалось, что не этом все закончится. Но Богдан, несмотря на проигранный сет, продолжила равную борьбу до самого конца встречи. Позже и сама Леся брала медицинский тайм-аут.

На тай-брейке финальной партии Леся отыграла пять матчболов соперницы и сама реализовала только шестой. Любопытно, что это был самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam с женском одиночном разряде (20-18).

Это была вторая встреча теннисисток, Цуренко снова победила.

Леся впервые в карьере вышла во вторую неделю травяного мейджора.

В следующем раунде победительница матча сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№43 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Леся Цуренко Ана Богдан Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 30
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Stanislav Matusevych
Я не знаю, як вона це зробила. Матч був дуже далеким від найкращих на турнірі, зате навряд чи станеться хоч один більш епічний. Після першого сету здавалося, що видряпатися не вийде. Гра не йшла, мяч у корт не влучав, ще й доволі довгою партія вийшла, а всім же відомо, як у Лесі з витривалістю. Важко було повірити, що третій сет вона зможе витягнути фізично. А щоб так - на супертривалому таї - взагалі неможливо.
Велика дяка Лесі за самовіддачу і силу духу. І здоров'я - традиційне побажання. Навряд чи хтось їй дорікне, якщо на гру четвертого кола вона просто не вийде. Раптом все ж вдасться відновитися?
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+16
Volodymyr Kolos
Це найнервовіше і най*банутіше що я бачив за останній час😂😂😂 ЛЕСЯ! Просто браво, який характер👏👏🇺🇦🇺🇦
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+15
Анна Савоськіна
Ох і Лесюня, молодець!!! Відновлення і сил на наступний поєдинок!!!
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+14
Alehandro
Ох, і трилер) У мене вже самого трохи судоми не з"явились)) Леся красава. Витримати такий матч
Ответить
+14
serhiy
Я ще такого тай-брайку не бачив). Вітаю усіх з перемогою!.
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+12
roman75zpr
ЛЕСЯЯЯЯЯЯ!!!!! Так инфаркт можно получить болельщикам! Умница, респект тебе!
Ответить
+12
Александр Ад
це не триллер.це подвиг Цуренко.Молодець.браво!
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+10
dimando560
Х-Характер
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+10
Sunrise
Умничка! Просто надеюсь что выйдет на следующий матч)
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Maks23
Зверь!
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+8
sv_2000
Первый в 1/8 пошёл!
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+8
sahka1981
Супер! Молодець!!!
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+7
Ekvato
Боже, їй треба 3 дні відпочинку, вона після тай-брейку хвилину встати не могла. Сама себе завела у таку ситуацію
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+6
roman75zpr
Редакторы! Ну ведь эта новость и фото Леси должны быть сейчас Главной! А ни какой-то дядька из Челси...
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+5
sv_2000
К сведению Elis. Я не выдержал и вторую половину тая смотрел. И Леся победила! Похоже, смотреть наших мне можно, главное только не трындеть при этом
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Володимир Коваленко
Це приклад самовідданості своїй справі
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+3
baster
Вітаю Лесю з ПЕРЕМОГОЮ! Хто підкаже, чому Ангеліна грала на тайбреку до різниці 3 мячів, а Леся до 2?
Ответить
+1
Павло Репін
Головне питання тепер - чи зможе Леся взагалі вийти на наступний матч. Якщо відновитися і вийде - шанси з Пегулою є, і не погані.
Ответить
+1
Віталій Дубенський
Пишуть, що наразі Леся ввійшла в статистику жіночих гранд-слемів, як учасниця найдовшого тай-брейку в історії турнірів.
Ответить
0
Vitason
Що це було.....
Ответить
0
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