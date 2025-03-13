Дубль и звание лучшего. Оценка Яремчука за матч Будё-Глимтом
Украинский форвард провел на поле 45 минут и забил 2 гола
В четверг, 13 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимтом».
Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 46 минут, забил 2 гола. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 8.3 баллов из 10 возможных, WhoScored дал Роману оценку 8.0 и звание лучшего игрока матча. SofaScore лучшим назвал полузащитника хозяев поля Христоса Моузактиса. Его игру оценили в 8.5.
Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» дома одолел «Будё-Глимт» и покинул Лигу Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому боксеру выгоднее провести реванш против Дюбуа
Четвертьфинальный матч состоится 13 марта и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву