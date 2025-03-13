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  4. Дубль и звание лучшего. Оценка Яремчука за матч Будё-Глимтом
Лига Европы
13 марта 2025, 22:58 |
250
2

Дубль и звание лучшего. Оценка Яремчука за матч Будё-Глимтом

Украинский форвард провел на поле 45 минут и забил 2 гола

13 марта 2025, 22:58 |
250
2
Дубль и звание лучшего. Оценка Яремчука за матч Будё-Глимтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 13 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимтом».

Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 46 минут, забил 2 гола. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 8.3 баллов из 10 возможных, WhoScored дал Роману оценку 8.0 и звание лучшего игрока матча. SofaScore лучшим назвал полузащитника хозяев поля Христоса Моузактиса. Его игру оценили в 8.5.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» дома одолел «Будё-Глимт» и покинул Лигу Европы.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Буде-Глимт Лига Европы оценки
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Забагато Олімпіакос пропустив на виїзді. Та і пенальті треба забивати.
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WalterBlack
Покарати то росіянина покарав, але на жаль тут виступи Яремчука у Лізі Європи закінчується. Тепер потрібно в чемпіонаті не збавляти обороти
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