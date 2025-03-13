Антони забил 4-й гол за Бетис. Столько же было в Ман Юнайтед за 51 игру
Бразилец оформил третий мяч испанской команды в поединке ЛК против Витории Гимараеш
13 марта Бетис играет на выезде против Витории Гимараеш в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций [первый поединок – 2:2].
В первом тайме дубль оформил Седрик Бакамбу. А на 58-й счет 3:0 в пользу испанского коллектива сделал бразилец Антони с передачи Иско.
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Антони забил четвертый гол в форме Бетиса за 10 поединков. Столько же мячей он положил в футболке Манчестер Юнайтед. Правда, в составе красных-дьяволов ему понадобилась 51 игра.
У Антони в Бетисе также три ассиста. В частости, он отдал голевой пас на Бакамбу в первой игре против Витории.
Бетис арендовал Антони из МЮ зимой 2025 года до конца текущего сезона.
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