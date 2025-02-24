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WTA
24 февраля 2025, 08:29 | Обновлено 24 февраля 2025, 08:30
556
0

Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Киз впервые стала пятой ракеткой

Марта занимает 19-е место, Ястремская поднялась на 44-ю позицию, +10 строчек у Соболевой

24 февраля 2025, 08:29 | Обновлено 24 февраля 2025, 08:30
556
0
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Киз впервые стала пятой ракеткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

25 февраля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки соревновались на турнире WTA 1000 в Дубае.

Из изменений в топ-10: Джессика Пегула и Мэдисон Киз улучшили по одной позиции, Жасмин Паолини не защитила трофей в ОАЭ и опустилась на 2 места. Пегула – четвертая, Киз – пятая, Паолини – шестая.

Мэдисон, которая не играла в Туре после титула на Aus Open, впервые в карьере стала пятой ракеткой мира, установив личный рекорд.

Чемпионка Дубая Мирра Андреева поднялась на 9-е место, дебютировав в топ-10. Эмма Наварро опустилась на 10-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк вернулась в топ-20 и теперь идет 19-й.

Элина Свитолина, Леся Цуренко (не играла в 2025) и Александра Олейникова сохранили свои позиции.

Даяна Ястремская поднялась на 2 места, а Анастасия Соболева – на 10. У Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур и Катарины Завацкой небольшой регресс.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA произошла заслуженная смена второй ракетки: Тейлор Таунсенд, которая выступает в одной тандеме с лидером рейтинга Катериной Синяковой, обошла Эрин Рутлифф.

Людмила Киченок, несмотря на неудачные выступления на тысячниках в Дохе и Дубае, сохранила место в первой десятке – она девятая.

Из украинок в топ-100 также находятся Надежда Киченок и Марта Костюк – 38-я и 58-я соответственно.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

В гонке на Итоговый первое место продолжает занимать Мэдисон Киз. В топ-3 также Арина Соболенко и Ига Свентек.

Мирра Андреева и Клара Таусон благодаря успешным выступлениям в Дубае находятся на 4-й и 5-й позиции. Елена Рыбакина идет шестой, а Аманда Анисимова и Паула Бадоса – седьмая и восьмая.

Из украинок выше всех находится Даяна Ястремская – 17-я.

Гонка на WTA Finals 2025

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рейтинг WTA Надежда Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Александра Олейникова Юлия Стародубцева Мирра Андреева Клара Таусон Людмила Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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