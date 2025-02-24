Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Киз впервые стала пятой ракеткой

25 февраля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки соревновались на турнире WTA 1000 в Дубае.

Из изменений в топ-10: Джессика Пегула и Мэдисон Киз улучшили по одной позиции, Жасмин Паолини не защитила трофей в ОАЭ и опустилась на 2 места. Пегула – четвертая, Киз – пятая, Паолини – шестая.

Мэдисон, которая не играла в Туре после титула на Aus Open, впервые в карьере стала пятой ракеткой мира, установив личный рекорд.

Чемпионка Дубая Мирра Андреева поднялась на 9-е место, дебютировав в топ-10. Эмма Наварро опустилась на 10-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк вернулась в топ-20 и теперь идет 19-й.

Элина Свитолина, Леся Цуренко (не играла в 2025) и Александра Олейникова сохранили свои позиции.

Даяна Ястремская поднялась на 2 места, а Анастасия Соболева – на 10. У Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур и Катарины Завацкой небольшой регресс.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA произошла заслуженная смена второй ракетки: Тейлор Таунсенд, которая выступает в одной тандеме с лидером рейтинга Катериной Синяковой, обошла Эрин Рутлифф.

Людмила Киченок, несмотря на неудачные выступления на тысячниках в Дохе и Дубае, сохранила место в первой десятке – она девятая.

Из украинок в топ-100 также находятся Надежда Киченок и Марта Костюк – 38-я и 58-я соответственно.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

В гонке на Итоговый первое место продолжает занимать Мэдисон Киз. В топ-3 также Арина Соболенко и Ига Свентек.

Мирра Андреева и Клара Таусон благодаря успешным выступлениям в Дубае находятся на 4-й и 5-й позиции. Елена Рыбакина идет шестой, а Аманда Анисимова и Паула Бадоса – седьмая и восьмая.

Из украинок выше всех находится Даяна Ястремская – 17-я.

Гонка на WTA Finals 2025