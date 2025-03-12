Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

Украинский вратарь может покинуть «Реал» и перебраться на Туманный Альбион. В услугах украинца заинтересован английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы летом сделать мадридцам предложение по трансферу Лунина на сумму 33 миллиона фунтов стерлингов.

Мадридский «Реал» открыт к трансферу Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.