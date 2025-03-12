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  4. Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Англия
12 марта 2025, 04:44 |
1170
0

Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уже летом хочет подписать украинца Лунина

12 марта 2025, 04:44 |
1170
0
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

Украинский вратарь может покинуть «Реал» и перебраться на Туманный Альбион. В услугах украинца заинтересован английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы летом сделать мадридцам предложение по трансферу Лунина на сумму 33 миллиона фунтов стерлингов.

Мадридский «Реал» открыт к трансферу Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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