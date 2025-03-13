Фанаты Атлетико кинули бутылкой в звезду Реала. Его рекция удивила всех
Джуд Беллингем устроил настоящее шоу
Мадридский «Реал» квалифицировался в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» в послематчевой серии пенальти.
Футболисты «сливочных» начали провокативно праздновать победу перед фанатским сектором мадридского «Атлетико». Поклонники «матрасников» не оценили этот жест и начали бросать в футболистов разные предметы.
Да, кто-то бросил бутылку с водой, однако Джуд Беллингем, вместо того чтобы уклониться, специально подпрыгнул и ударил ее головой. Такая реакция англичанина несколько шокировала партнеров.
В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.
Bellingham se vuelve loco en la celebración del pase a cuartos... e incluso ¡¡remata de cabeza una botella que le tiran desde la grada!! pic.twitter.com/a5k5Ew7byK— MARCA (@marca) March 12, 2025
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