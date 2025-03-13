Фанаты Атлетико кинули бутылкой в звезду Реала. Его рекция удивила всех

Мадридский «Реал» квалифицировался в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» в послематчевой серии пенальти.

Футболисты «сливочных» начали провокативно праздновать победу перед фанатским сектором мадридского «Атлетико». Поклонники «матрасников» не оценили этот жест и начали бросать в футболистов разные предметы.

Да, кто-то бросил бутылку с водой, однако Джуд Беллингем, вместо того чтобы уклониться, специально подпрыгнул и ударил ее головой. Такая реакция англичанина несколько шокировала партнеров.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.