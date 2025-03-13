«Есть только один Мадрид». Винисиус разозлил болельщиков Атлетико

12 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли два клуба из Мадрида – «Атлетико» и «Реал». Гости победили в серии пенальти и пробились в следующий раунд.

Вингер «сливочных» Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе и был заменен на 115-й минуте – бразилец не реализовал пенальти во втором тайме. После окончания поединка футболист опубликовал в социальных сетях сообщение, которое возмутило фанатов «Атлетико»:

«Боже мой! Есть только один Мадрид. Но мы и так это знаем. Нам нужно улучшаться и добиваться большего», – написал Винисиус.

Болельщики остались недовольны таким поведением игрока. Журналисты также раскритиковали бразильца:

«Винисиус совершенно неудачно выступил против «Атлетик» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он не смог произвести впечатления на поле. Нервничая, неуклюже действуя у ворот и не реализовав пенальти, Винисиус все равно взорвался после финального свистка, чтобы подразнить болельщиков соперника», – считает пресса.