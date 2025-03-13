ФОТО. Холанд тайно отправился на рыбалку, но фанаты его нашли
Как отдыхает нападающий-великан
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд решил провести короткий перерыв между матчами на рыбалке в Ньюки, за 500 км от Манчестера.
Вместе с другом он отправился в поездку, организованную местным рыбаком Дэйвом Требилкоком, и даже воспользовался частным вертолетом.
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Требилкок получил запрос на конфиденциальную рыбалку, но только перед выходом в море узнал, что его клиент – футбольная суперзвезда.
Однако Холанду не удалось остаться незамеченным – после возвращения на берег фанаты его узнали и сделали несколько фото.
Imagine being in Cornwall just minding your own business with a spot of fishing, and you turn around to see Erling Haaland approach you! 😆— The Sun Dream Team (@dreamteamfc) March 11, 2025
Well, that's what happened in Newquay this week 🤩 pic.twitter.com/G3wAJccypV
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