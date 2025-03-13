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13 марта 2025, 23:17 |
887
1

ФОТО. Холанд тайно отправился на рыбалку, но фанаты его нашли

Как отдыхает нападающий-великан

13 марта 2025, 23:17 |
887
1
ФОТО. Холанд тайно отправился на рыбалку, но фанаты его нашли
X. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд решил провести короткий перерыв между матчами на рыбалке в Ньюки, за 500 км от Манчестера.

Вместе с другом он отправился в поездку, организованную местным рыбаком Дэйвом Требилкоком, и даже воспользовался частным вертолетом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Требилкок получил запрос на конфиденциальную рыбалку, но только перед выходом в море узнал, что его клиент – футбольная суперзвезда.

Однако Холанду не удалось остаться незамеченным – после возвращения на берег фанаты его узнали и сделали несколько фото.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Цікаво, чи впіймав щось)
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