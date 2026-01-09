Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Переход Семеньо в Ман Сити – 7-й самый дорогой в истории в зимние ТО
Англия
09 января 2026, 12:16 | Обновлено 09 января 2026, 12:17
Вспомним топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в зимний период

ФК Манчестер Сити. Антуан Семеньо

Переход 26-летнего ганского футболиста Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» стал 7-м самым дорогим в истории футбола среди тех, которые были осуществлены в зимние трансферные окна.

Сумма трансфера составила 72 млн евро.

Интересным фактом является то, что прошлой зимой «Манчестер Сити» осуществил 6-й в истории переход (Омар Мармуш из «Айнтрахта» за 75 млн евро).

Рекордсменом зимних трансферных окон продолжает оставаться трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в сезоне 2017/18 за 135 млн евро.

Самые дорогие трансферы в истории футбола, которые были осуществлены в зимние трансферные окна

  • 135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону, 2017/18)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 2022/23)
  • 84,7 млн евро – Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона в Ливерпуль, 2017/18)
  • 83,5 млн евро — Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус, 2021/22)
  • 77 млн евро — Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Насру, 2024/25)
  • 75 млн евро – Омар Мармуш (из Айнтрахта в Манчестер Сити, 2024/25)
  • 72 млн евро – Антуан Семеньо (из Борнмута в Манчестер Сити, 2025/26)
  • 70 млн евро – Хвича Кварацхелия (из Наполи в ПСЖ, 2024/25)
  • 70 млн евро – Михаил Мудрик (из Шахтера в Челси, 2022/23)
  • 65 млн евро – Гонсалу Рамуш (из Бенфики в ПСЖ, 2023/24)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
