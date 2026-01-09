Переход Семеньо в Ман Сити – 7-й самый дорогой в истории в зимние ТО
Вспомним топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в зимний период
Переход 26-летнего ганского футболиста Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» стал 7-м самым дорогим в истории футбола среди тех, которые были осуществлены в зимние трансферные окна.
Сумма трансфера составила 72 млн евро.
Интересным фактом является то, что прошлой зимой «Манчестер Сити» осуществил 6-й в истории переход (Омар Мармуш из «Айнтрахта» за 75 млн евро).
Рекордсменом зимних трансферных окон продолжает оставаться трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в сезоне 2017/18 за 135 млн евро.
Самые дорогие трансферы в истории футбола, которые были осуществлены в зимние трансферные окна
- 135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону, 2017/18)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 2022/23)
- 84,7 млн евро – Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона в Ливерпуль, 2017/18)
- 83,5 млн евро — Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус, 2021/22)
- 77 млн евро — Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Насру, 2024/25)
- 75 млн евро – Омар Мармуш (из Айнтрахта в Манчестер Сити, 2024/25)
- 72 млн евро – Антуан Семеньо (из Борнмута в Манчестер Сити, 2025/26)
- 70 млн евро – Хвича Кварацхелия (из Наполи в ПСЖ, 2024/25)
- 70 млн евро – Михаил Мудрик (из Шахтера в Челси, 2022/23)
- 65 млн евро – Гонсалу Рамуш (из Бенфики в ПСЖ, 2023/24)
Die Details und warum die Ablöse unter der Ausstiegsklausel liegt: https://t.co/aHWUvUg6p9— Transfermarkt (@Transfermarkt) January 9, 2026
2/2 pic.twitter.com/1dMlxDklx7
