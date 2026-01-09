Переход Семеньо в Ман Сити – 7-й самый дорогой в истории в зимние ТО

Переход 26-летнего ганского футболиста Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» стал 7-м самым дорогим в истории футбола среди тех, которые были осуществлены в зимние трансферные окна.

Сумма трансфера составила 72 млн евро.

Интересным фактом является то, что прошлой зимой «Манчестер Сити» осуществил 6-й в истории переход (Омар Мармуш из «Айнтрахта» за 75 млн евро).

Рекордсменом зимних трансферных окон продолжает оставаться трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в сезоне 2017/18 за 135 млн евро.

Самые дорогие трансферы в истории футбола, которые были осуществлены в зимние трансферные окна

135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону, 2017/18)

121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 2022/23)

84,7 млн евро – Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона в Ливерпуль, 2017/18)

83,5 млн евро — Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус, 2021/22)

77 млн евро — Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Насру, 2024/25)

75 млн евро – Омар Мармуш (из Айнтрахта в Манчестер Сити, 2024/25)

72 млн евро – Антуан Семеньо (из Борнмута в Манчестер Сити, 2025/26)

70 млн евро – Хвича Кварацхелия (из Наполи в ПСЖ, 2024/25)

70 млн евро – Михаил Мудрик (из Шахтера в Челси, 2022/23)

65 млн евро – Гонсалу Рамуш (из Бенфики в ПСЖ, 2023/24)