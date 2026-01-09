СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

В пятницу, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Мали – Сенегал

6.45 – 3.42 – 1.74

21:00 Камерун – Марокко

7.75 – 4.02 – 1.56

21:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д

3.68 – 3.82 – 2.07

22:00 Хетафе – Реал Сосьедад

3.51 – 2.97 – 2.54

