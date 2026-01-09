Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
Другие новости
09 января 2026, 12:24 |
40
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 января 2026, 12:24 |
40
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Мали – Сенегал

Ggbet 6.45 – 3.42 – 1.74

21:00 Камерун – Марокко

Ggbet 7.75 – 4.02 – 1.56

21:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д

Ggbet 3.68 – 3.82 – 2.07

22:00 Хетафе – Реал Сосьедад

Ggbet 3.51 – 2.97 – 2.54

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера покинул клуб после разговора с Луческу: «Я играть не буду»
Футбол | 09 января 2026, 10:21 0
Легенда Шахтера покинул клуб после разговора с Луческу: «Я играть не буду»
Легенда Шахтера покинул клуб после разговора с Луческу: «Я играть не буду»

Сергей Попов рассказал, почему покинул расположение «горняков»

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 24
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года

А все так ждали возвращения Юлии

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Футбол | 08.01.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
07.01.2026, 13:09
Биатлон
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
07.01.2026, 22:16 3
Футбол
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
07.01.2026, 11:05 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем