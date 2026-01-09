Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 09:05 | Обновлено 09 января 2026, 09:21
Трофей ПСЖ и Забарного, гол Роналду, ассист Малиновского, новый коуч Карпат

Главные новости за 8 января на Sport.ua

09 января 2026, 09:05 | Обновлено 09 января 2026, 09:21
Трофей ПСЖ и Забарного, гол Роналду, ассист Малиновского, новый коуч Карпат
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 января.

1A. Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Парижане спасли матч, а затем взяли трофей

1B. Суперкубок Франции. 14-й титул для ПСЖ: все финалы и победители
В матче за трофей ПСЖ драматично спас игру и одолел Марсель по пенальти

2A. Вездесущий Вальверде. Реал вышел в финал Суперкубка, обыграв Атлетико
Гол и пас уругвайца принесли победу «сливочным»

2B. Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Суперкубка Испании
Трофей в Саудовской Аравии разыграют Барселона и Реал Мадрид

3A. Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Центральный матч 21 тура АПЛ превратился в стерильную игру

3B. Шесть очков отрыва для канониров. Турнирная таблица АПЛ после 21-го тура
Арсенал опережает Ман Сити и Астон Виллу на дистанцию двух побед

4A. Ассист Малиновского и сумасшедшая концовка. Милан вырвал ничью с Дженоа
Украинский хавбек отдал победный пас на Лоренцо Коломбо

4B. ВИДЕО. Как Малиновский отдал ассист в игре с Миланом
«Дженоа» открыл счет благодаря передача украинца

5A. Аль-Наср с голом Роналду проиграл второй матч подряд. Аль-Хиляль оторвался
Португальский форвард забил 958-й гол в профессиональной карьере

5B. ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает
Португалец отличился на 81-й минуте матча

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Наставником львовской команды стал Франсиско Фернандес

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали игрока молодежной сборной Украины
Виталий Холод покинул львовский Рух

6C. ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский Гент продлил контракт с талантливым украинцем
Александр Сорока получил соглашение после года первого профи-договора

7A. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде в Новой Зеландии

7B. Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета
Даяна потерпела поражение от Джессики Пегулы в 1/8 финала пятисотника

7C. Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде пятисотника

8A. Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона

8B. Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
А все так ждали возвращения Юлии в немецком Оберхофе

9A. Yellow Cup. Сборная Украины начала турнир с поражения от Швейцарии
Международный товарищеский турнир проходит в Швейцарии с 8 по 10 января

9B. Усика ждет большой сюрприз. В его команде такого не ожидали
Сергей Лапин рассказал о бое Александра с Уайлдером

10. От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер
Волкам после экспериментов Имада Ашура нужно было перезагрузиться

