Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Считается ли Забарный обладателем Суперкубка Франции? Есть ответ юриста
Франция
09 января 2026, 12:07 |
1183
0

Считается ли Забарный обладателем Суперкубка Франции? Есть ответ юриста

Илья Скоропашкин – о статусе украинского защитника и победе ПСЖ в матче с «Марселем»

09 января 2026, 12:07 |
1183
0
Считается ли Забарный обладателем Суперкубка Франции? Есть ответ юриста
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал статус защитника сборной Украины Ильи Забарного, который стал обладателем Суперкубка Франции в составе ПСЖ, однако не сыграл ни минуты в матче против «Марселя».

– Ситуация с Забарным неоднозначна для болельщиков: медаль на шее есть, но на поле он не появился. Что говорит об этом регламент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP)?

– В футболе трофеи присуждаются команде в целом, а не отдельным игрокам, забившим гол или вышедшим на поле. Все игроки, включенные в заявку команды в финальном матче или турнире, считаются обладателями трофея вместе с клубом. Поэтому украинский защитник Илья Забарный является полноценным победителем в составе ПСЖ.

Официальные регламенты футбольных соревнований редко содержат порядок распределения наград самим клубом. Это довольно щепетильный вопрос. Однако обычно награды получают все члены команды-победителя, по меньшей мере, включены в заявку победной игры.

– Как это отражается в официальной статистике? Запишут ли этот титул в Palmarès (список достижений) Ильи?

– Бесспорно. Официальная база данных LFP и международные реестры (например Transfermarkt или статистические сервисы FIFA) регистрируют титул на основе командного результата. В профайле игрока появится запись: «Vainqueur du Trophée des Champions». Даже со знаком «0 минут на поле» в конкретном матче, юридический факт владения трофеем остается непоколебимым.

– То есть никаких юридических претензий к его статусу быть не может?

– Никаких. Для футбольного юриста Илья Забарный сегодня – официальный обладатель Суперкубка Франции. Это часть его профессионального реноме, учитываемая при оценке его достижений, начислении бонусов и в будущих трансферных контрактах. Победа в турнире – это коллективное достижение всей заявленной команды, – подытожил Скоропашкин.

По теме:
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Суперкубок Франции. 14-й титул для ПСЖ: все финалы и победители
ДЕ ДЗЕРБИ: «Никогда не плакал из-за проигрышей, но сегодня не сдержался»
Суперкубок Франции по футболу ПСЖ Марсель ПСЖ - Марсель Илья Забарный Илья Скоропашкин
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Футбол | 08 января 2026, 14:21 2
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера

Наставником львовской команды стал Франсиско Фернандес

Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Футбол | 09 января 2026, 09:26 1
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»

Украинский нападающий «Артис Брно» опроверг разговоры о том, что клуб расторгнет с ним контракт

Шахтер отказался возвращать лидера украинского клуба
Футбол | 08.01.2026, 11:00
Шахтер отказался возвращать лидера украинского клуба
Шахтер отказался возвращать лидера украинского клуба
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Бокс | 09.01.2026, 03:23
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
08.01.2026, 09:33 15
Теннис
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
07.01.2026, 19:44 23
Бокс
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем