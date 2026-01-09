Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал статус защитника сборной Украины Ильи Забарного, который стал обладателем Суперкубка Франции в составе ПСЖ, однако не сыграл ни минуты в матче против «Марселя».

– Ситуация с Забарным неоднозначна для болельщиков: медаль на шее есть, но на поле он не появился. Что говорит об этом регламент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP)?

– В футболе трофеи присуждаются команде в целом, а не отдельным игрокам, забившим гол или вышедшим на поле. Все игроки, включенные в заявку команды в финальном матче или турнире, считаются обладателями трофея вместе с клубом. Поэтому украинский защитник Илья Забарный является полноценным победителем в составе ПСЖ.

Официальные регламенты футбольных соревнований редко содержат порядок распределения наград самим клубом. Это довольно щепетильный вопрос. Однако обычно награды получают все члены команды-победителя, по меньшей мере, включены в заявку победной игры.

– Как это отражается в официальной статистике? Запишут ли этот титул в Palmarès (список достижений) Ильи?

– Бесспорно. Официальная база данных LFP и международные реестры (например Transfermarkt или статистические сервисы FIFA) регистрируют титул на основе командного результата. В профайле игрока появится запись: «Vainqueur du Trophée des Champions». Даже со знаком «0 минут на поле» в конкретном матче, юридический факт владения трофеем остается непоколебимым.

– То есть никаких юридических претензий к его статусу быть не может?

– Никаких. Для футбольного юриста Илья Забарный сегодня – официальный обладатель Суперкубка Франции. Это часть его профессионального реноме, учитываемая при оценке его достижений, начислении бонусов и в будущих трансферных контрактах. Победа в турнире – это коллективное достижение всей заявленной команды, – подытожил Скоропашкин.