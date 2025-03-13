ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел

Андрей Шевченко стал главным героем ретро-подборки редких фото, которые раскрывают его в новом свете.

Обладатель «Золотого мяча» был не только символом исторических матчей Серии А и Лиги чемпионов, но и появлялся на обложках глянцевых журналов.

Знакомство с моделью Кристен Пазик, которое переросло в брак, приблизило его к миру моды.

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Он экспериментировал со стилем, а его снимки публиковали даже азиатские издания, пишет издание Yesport.

В подборке есть кадр с Павлом Недведом, обладателем «Золотого мяча»-2003, напоминающий о золотых временах Серии А.

Также в подборке – знаковый момент встречи с Диего Марадоной в «Челси» и романтические фото с женой, в том числе в гуцульском стиле.