ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
Увлекательная подборка, которая унесет вас в прошлое
Андрей Шевченко стал главным героем ретро-подборки редких фото, которые раскрывают его в новом свете.
Обладатель «Золотого мяча» был не только символом исторических матчей Серии А и Лиги чемпионов, но и появлялся на обложках глянцевых журналов.
Знакомство с моделью Кристен Пазик, которое переросло в брак, приблизило его к миру моды.
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Он экспериментировал со стилем, а его снимки публиковали даже азиатские издания, пишет издание Yesport.
В подборке есть кадр с Павлом Недведом, обладателем «Золотого мяча»-2003, напоминающий о золотых временах Серии А.
Также в подборке – знаковый момент встречи с Диего Марадоной в «Челси» и романтические фото с женой, в том числе в гуцульском стиле.
🔒💎 HIDDEN GEMS: 20 Rare Photos Of — Andriy Shevchenko! 👏😍🔥💛💙🇺🇦✨ pic.twitter.com/VeCL6K4QHw— FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) March 5, 2025
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