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13 марта 2025, 23:47 | Обновлено 13 марта 2025, 23:48
1028
5

ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел

Увлекательная подборка, которая унесет вас в прошлое

13 марта 2025, 23:47 | Обновлено 13 марта 2025, 23:48
1028
5
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
Instagram. Кристен Пазик и Андрей Шевченко

Андрей Шевченко стал главным героем ретро-подборки редких фото, которые раскрывают его в новом свете.

Обладатель «Золотого мяча» был не только символом исторических матчей Серии А и Лиги чемпионов, но и появлялся на обложках глянцевых журналов.

Знакомство с моделью Кристен Пазик, которое переросло в брак, приблизило его к миру моды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он экспериментировал со стилем, а его снимки публиковали даже азиатские издания, пишет издание Yesport.

В подборке есть кадр с Павлом Недведом, обладателем «Золотого мяча»-2003, напоминающий о золотых временах Серии А.

Также в подборке – знаковый момент встречи с Диего Марадоной в «Челси» и романтические фото с женой, в том числе в гуцульском стиле.

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фото Андрей Шевченко Милан lifestyle
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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MCD-MEL
Перше фото після гри з Панатінаікосом?)))
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+1
apepa
А вот фото с беззубым Овечкиным мог не делать Андрюша.
Ответить
0
Alex
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0
apepa
Он православный. Она католичка. На этой почве в семье Шевченко нет никаких разногласий??
Ответить
-1
apepa
Что то дети Шевченко совсем на папу не похожи. Подозрительно.
Ответить
-1
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