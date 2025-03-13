13 марта в первой половине дня сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

В испанском Бенидорме команда под руководством Сергея Реброва провела теоретическое занятие и обновительные тренировки и процедуры.

19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 марта на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» сыграют матч ЛН.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

ВИДЕО. Как сборная Украины начала подготовку к матчам против Бельгии