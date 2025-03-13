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  4. Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Испания
13 марта 2025, 23:44 |
2003
1

Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 

Украинский футболист интересует «Атлетико»

13 марта 2025, 23:44 |
2003
1
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

28-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко с большой долей вероятности летом покинет клуб.

По информации испанских СМИ, «Атлетико» приложит максимум усилий, чтобы подписать украинца летом 2025 года. Зинченко лично заинтересовал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который считает, что украинец прекрасно впишется в его систему.

Отмечается, что «Арсенал» летом рассчитывает получить за Зинченко 17 миллионов евро, «матрасники» готовы заплатить такие деньги.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 17 матчей на клубном уровне и забил один гол в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что летом на трансфер украинца будет претендовать «Марсель».

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Диего Симеоне трансферы Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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TolsTIyELF
Конечно соглашаться. Мадридский Атлетико если и слабее Реала то немного. Там к нему будут относиться если не с уважением то хотя бы не как к клоуну как в англии.
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