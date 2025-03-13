Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 

28-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко с большой долей вероятности летом покинет клуб.

По информации испанских СМИ, «Атлетико» приложит максимум усилий, чтобы подписать украинца летом 2025 года. Зинченко лично заинтересовал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который считает, что украинец прекрасно впишется в его систему.

Отмечается, что «Арсенал» летом рассчитывает получить за Зинченко 17 миллионов евро, «матрасники» готовы заплатить такие деньги.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 17 матчей на клубном уровне и забил один гол в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что летом на трансфер украинца будет претендовать «Марсель».