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Англия
18 февраля 2025, 15:31 | Обновлено 18 февраля 2025, 15:32
1786
4

Источник: Зинченко может продолжить карьеру во французском топ-клубе

Украинца связывают с Лионом

18 февраля 2025, 15:31 | Обновлено 18 февраля 2025, 15:32
1786
4
Источник: Зинченко может продолжить карьеру во французском топ-клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко летом может стать игроком «Лиона», сообщает Twitter-паблик OM COMMUNITY.

По информации источника, французский клуб будет очень заинтересован в подписании 28-летнего игрока «канониров», если по итогам текущего сезона сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 30 млн евро.

После 22 туров «Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 36 очков. Отставание команды от 4-й позиции, на которой идет «Монако», составляет 4 балла.

Сообщалось, что топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Лион трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Demid Romanchik
"Фронтовик" Зина
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0
naverland
Бред, у Лиона большие финансовые проблемы.
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0
vasilichn
Ага, уже зимой его купили...вот так и летом его купят...
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-1
Перець
та всім вже давно пох де він її продовжить  хоч в Поліссі
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-3
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