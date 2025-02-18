Источник: Зинченко может продолжить карьеру во французском топ-клубе

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко летом может стать игроком «Лиона», сообщает Twitter-паблик OM COMMUNITY.

По информации источника, французский клуб будет очень заинтересован в подписании 28-летнего игрока «канониров», если по итогам текущего сезона сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 30 млн евро.

После 22 туров «Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 36 очков. Отставание команды от 4-й позиции, на которой идет «Монако», составляет 4 балла.

Сообщалось, что топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро.