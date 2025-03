Лидер Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в матче против испанского «Реал Сосьедада» установил рекорд Лиги Европы, сообщает Opta.

Как сообщается, пенальти, которые 30-летний Фернандеш реализовал во встрече с доностийцами, стали для португальского полузащитника десятым и десятым голами в Лиге Европы, которые он забил с 11-метровой отметки. Токим образом, Фернандеш во втором по величине клубном турнире Европы забивал с пенальти больше, чем какой-либо другой игрок за всю историю турнира.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сыграл 41 матч, в котором забил 12 голов и сделал столько же результативных передач.

9 - Bruno Fernandes has scored nine penalties in the UEFA Europa League, the most of any player in the competition's history. Spotted. pic.twitter.com/UIze3t19IP