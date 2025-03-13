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Лига Европы
13 марта 2025, 23:55 |
242
0

Лидер Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы

Бруну Фернандеш реализовал рекордный пенальти

13 марта 2025, 23:55 |
242
0
Лидер Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в матче против испанского «Реал Сосьедада» установил рекорд Лиги Европы, сообщает Opta.

Как сообщается, пенальти, которые 30-летний Фернандеш реализовал во встрече с доностийцами, стали для португальского полузащитника десятым и десятым голами в Лиге Европы, которые он забил с 11-метровой отметки. Токим образом, Фернандеш во втором по величине клубном турнире Европы забивал с пенальти больше, чем какой-либо другой игрок за всю историю турнира.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сыграл 41 матч, в котором забил 12 голов и сделал столько же результативных передач.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Лига Европы рекорд Реал Сосьедад
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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