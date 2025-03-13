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Лига Европы
Проходит дальше Айнтрахт Ф
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 4 : 1
Аякс
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Лига Европы
13 марта 2025, 23:19 |
172
0

Айнтрахт Ф – Аякс – 4:1. Как Гетце практически с центра забил. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

13 марта 2025, 23:19 |
172
0
Айнтрахт Ф – Аякс – 4:1. Как Гетце практически с центра забил. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Айнтрахт Франкфурт и Аякс [первый поединок – 2:1].

Коллективы сыграли на стадионе Дойче Банк Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Дубль в этой встрече положил Марио Гетце. Второй гол он забил практически с центра поля.

Следующим соперником Айнтрахта Ф будет либо АЗ Алкмар, либо Тоттенхэм.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 [первый поединок – 2:1]

Голы: Баойя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор, 78

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Маттео Баойя (Айнтрахт Ф).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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