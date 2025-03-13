Айнтрахт Ф

13 марта на «Дойче Банк Парк» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» Франкфурт встретится с «Аяксом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Айнтрахт Франкфурт

Команда не считается грандом немецкого футбола, но достаточно часто выстреливает. В том числе за счет толковых селекторов, что раскрывают не раскрученные ранее таланты. Очередным бриллиантом стал Мармуш - не нужный никому ранее египтянин пришел свободным агентом, и поднял свой новый клуб на 6-е место в прошлом сезоне, а в новом даже получалось держаться в топ-3. Вот только Омара в январе продали в Манчестер Сити - и это сразу ударило по результатам.

В Лиге Европы подопечные Дино Топмеллера очень уверенно стартовали. После 3:3 с Викторией Пльзень они выиграли четырежды, де-факто обеспечив себе плей-офф. Зимой, правда, было два поражения в 3-х последних турах, но это не помешало отправиться напрямую в раунд 1/8 финала.

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Аякс

Клуб по ходу прошлого сезоне не без труда выкарабкивался из затяжного спада. Получилось относительно неплохо, хотя бы на 5-е место в прошлой Эредивизии получилось выбраться. А в новом цикле, уже под руководством Фариоли, получилось постепенно догнать, а к весне - и перегнать ПСВ в споре за лидерство в Нидерландах.

В Лиге Европы голландцы, такое впечатление, не особенно стараются. Это подарило невероятную, затяжную серию пенальти с Панатинаикосом. Но в итоге и упорных греков, и Войводину с Ягеллонией прошли. Вроде бы уверенно начинали основной раунд, собрав 10 очков в 4-х первых турах - но потом проиграли трижды, и только январской победой с Галатасараем добыли путевку в плей-офф. А в феврале после выездных 2:0 с Роял Юнионом позволили бельгийцам взять реванш, выбив их только голом в экстра-тайме. В прошлый четверг, быстро открыв счет, дома проиграли.

Статистика личных встреч

До этого противостояния была только товарищеская игра 2020-го года с 2:1 в пользу голландцев.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут второй победы немцев. Голландцы, кажется, переключились на Эредивизию и не будут особенно против избавится от обузы в борьбе за титул. В таких условиях хозяева выиграют (коэффициент - 1,93).