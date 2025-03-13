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Лига Европы
Проходит дальше Айнтрахт Ф
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 4 : 1
Аякс
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Лига Европы
13 марта 2025, 21:41 | Обновлено 13 марта 2025, 23:12
1156
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Герой финала ЧМ-2014 оформил дубль Аяксу, забив второй гол с 40 метров

Марио Гетце помог Айнтрахту из Франкфурта разбить нидерландскую команду в 1/8 финала ЛЕ

13 марта 2025, 21:41 | Обновлено 13 марта 2025, 23:12
1156
1
Герой финала ЧМ-2014 оформил дубль Аяксу, забив второй гол с 40 метров
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Айнтрахт Франкфурт и Аякс [первый поединок – 2:1].

Коллективы сыграли на стадионе Дойче Банк Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Дубль в этой встрече положил Марио Гетце – автор единственного гола в финале чемпионата мира 2014, который принес Германии победу над Аргентиной. Второй мяч в ворота Аякса 32-летний Гетце забил приблизительно с 40 метров, воспользовавшись ошибкой игроков соперника.

Еще по одному гол у Айнтрахта оформили Жан-Маттео Баойя и Уго Экитике, а у гостей отличился только Кеннет Тейлор.

В четвертьфинале Лиги Европы немецкий клуб встретится либо с АЗ Алкмар, либо с Тоттенхэмом.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 [первый поединок – 2:1]

Голы: Баойя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор, 78

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Маттео Баойя (Айнтрахт Ф).
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Марио Гетце Аякс Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Уго Экитике Кеннет Тейлор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dysear
Гьотце легенда німецького футболу. Навіть зараз міг би в умовній Баварії грати. Треба було йому скористатися хайпом після ЧС
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