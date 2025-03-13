Герой финала ЧМ-2014 оформил дубль Аяксу, забив второй гол с 40 метров
Марио Гетце помог Айнтрахту из Франкфурта разбить нидерландскую команду в 1/8 финала ЛЕ
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Айнтрахт Франкфурт и Аякс [первый поединок – 2:1].
Коллективы сыграли на стадионе Дойче Банк Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Дубль в этой встрече положил Марио Гетце – автор единственного гола в финале чемпионата мира 2014, который принес Германии победу над Аргентиной. Второй мяч в ворота Аякса 32-летний Гетце забил приблизительно с 40 метров, воспользовавшись ошибкой игроков соперника.
Еще по одному гол у Айнтрахта оформили Жан-Маттео Баойя и Уго Экитике, а у гостей отличился только Кеннет Тейлор.
В четвертьфинале Лиги Европы немецкий клуб встретится либо с АЗ Алкмар, либо с Тоттенхэмом.
Лига Европы 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 13 марта
Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 [первый поединок – 2:1]
Голы: Баойя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор, 78
События матча
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