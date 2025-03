УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала

УЕФА был вынужден выступить с заявлением после скандального момента в серии послематчевых пенальти матча Лиги чемпионов между Атлетико и Реалом.

Игрок Атлетико Хулиан Альварес забил ударом с точки, однако рефери отменил гол из-за того, что форвард, подскользнувшись, дважды коснулся мяча, что запрещено правилами.

При этом момент двойного касания было сложно рассмотреть, а главному арбитру помог VAR. Атлетико проиграл серию пенальти и вылетел, а эпизод Альвареса вызвал бурную реакцию болельщиков.

«Несмотря на то, что контакт был минимальным, Альварес все же коснулся мяча до того, как пробил по нему. Был двойной контакт. Согласно регламенту футбольных правил, VAR просигнализировал арбитру, что гол должен быть отменен».

«УЕФА начнет обсуждать вопрос того, стоит ли пересмотреть это правило в ситуации, когда игрок определенно случайно сделал двойное касание», - гласит заявление УЕФА.

🚨 OFFICIAL: UEFA statement on Julián Álvarez penalty.



“Atlético de Madrid enquired with UEFA over the incident, which led to the disallowance of the kick from the penalty mark taken by Julián Alvarez at the end of yesterday’s UEFA Champions League match against Real Madrid”.… pic.twitter.com/wOPeMpkzf6