Педри прокомментировал новый формат ЛЧ: неожиданный взгляд футболиста

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своём отношении к новому формату Лиги чемпионов с общим групповым этапом.

«Нравится ли мне новый формат Лиги чемпионов? Я не могу с 100-процентной уверенностью сказать, какой формат мне нравится больше – этот или предыдущий. Если придется выбирать, я остановлюсь на новом: на первом этапе стало больше матчей между сильными командами», – приводит слова Педри Esquire.

До сезона-2024/2025 групповой этап Лиги чемпионов состоял из восьми групп по четыре клуба в каждой. Все участники проводили в своих квартетах по шесть матчей – дома и в гостях с каждым из трех соперников.

С сезона-2024/2025 вступил в силу новый формат ЛЧ с общим групповым этапом из 36 клубов, где каждый участник проводит по восемь матчей – четыре в гостях и четыре дома, соперники определяются путем жребия».