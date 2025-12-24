Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Педри прокомментировал новый формат ЛЧ: неожиданный взгляд футболиста
Лига чемпионов
24 декабря 2025, 05:26 | Обновлено 24 декабря 2025, 05:27
Педри прокомментировал новый формат ЛЧ: неожиданный взгляд футболиста

Лига чемпионов изменилась

Педри прокомментировал новый формат ЛЧ: неожиданный взгляд футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своём отношении к новому формату Лиги чемпионов с общим групповым этапом.

«Нравится ли мне новый формат Лиги чемпионов? Я не могу с 100-процентной уверенностью сказать, какой формат мне нравится больше – этот или предыдущий.

Если придется выбирать, я остановлюсь на новом: на первом этапе стало больше матчей между сильными командами», – приводит слова Педри Esquire.

До сезона-2024/2025 групповой этап Лиги чемпионов состоял из восьми групп по четыре клуба в каждой. Все участники проводили в своих квартетах по шесть матчей – дома и в гостях с каждым из трех соперников.

С сезона-2024/2025 вступил в силу новый формат ЛЧ с общим групповым этапом из 36 клубов, где каждый участник проводит по восемь матчей – четыре в гостях и четыре дома, соперники определяются путем жребия».

Педри Барселона Лига чемпионов Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Esquire
