Франция
24 декабря 2025, 10:33 |
739
0

ПСЖ намерен оформить трансфер футболиста, который огорчил Динамо

Парижский клуб заинтересован в услугах форварда итальянской «Фиорентины» Мойзе Кина

Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

Форвард «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кин может перебраться в чемпионат Франции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Footmercato.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован ПСЖ и лично главный тренер Луис Энрике, который планирует усилить линию атаки из-за внушительного количества матчей и большой нагрузки на футболистов.

«Фиорентина» готова отпустить одного из своих лидеров, однако сделать это планирует после завершения сезона 2025/26, а не зимой. «Фиалки» продолжают борьбу за выживание и надеются, что игра Кина поможет команде выбраться из зоны вылета.

В контракте итальянца прописана клаусула в размере 62 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мойзе провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

12 декабря Кин отметился забитым мячом в ворота киевского «Динамо»в матче Лиги конференций и помог «Фиорентине» одержать непрстую победу со счетом 2:1.

По теме:
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Победитель Лиги Европы обратился к Реалу, чтобы оформить трансфер Лунина
И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу
ПСЖ Фиорентина Мойзе Кин трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Footmercato
