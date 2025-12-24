ПСЖ намерен оформить трансфер футболиста, который огорчил Динамо

Форвард «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кин может перебраться в чемпионат Франции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Footmercato.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован ПСЖ и лично главный тренер Луис Энрике, который планирует усилить линию атаки из-за внушительного количества матчей и большой нагрузки на футболистов.

«Фиорентина» готова отпустить одного из своих лидеров, однако сделать это планирует после завершения сезона 2025/26, а не зимой. «Фиалки» продолжают борьбу за выживание и надеются, что игра Кина поможет команде выбраться из зоны вылета.

В контракте итальянца прописана клаусула в размере 62 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мойзе провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

12 декабря Кин отметился забитым мячом в ворота киевского «Динамо»в матче Лиги конференций и помог «Фиорентине» одержать непрстую победу со счетом 2:1.