Падение Довбика. Transfermarket обновил стоимость игроков чемпионата Италии
Трансферная стоимость форварда сборной Украины составляет 20 миллионов евро
Веб-портал Transfermarkt опубликовал обновленную стоимость всех игроков, который выступают в итальянской Серии A, в том числе два игрока сборной Украины.
Форвард «Ромы» Артем Довбик из-за неубедительной игры в течении нынешнего сезона потерял сразу пять миллионов евро и теперь оценивается в 20 миллионов.
Рыночная стоимость полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского не изменилась и составляет 2,5 млн евро.
Самым дорогим игроком итальянского чемпионата является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, второе место занимает его одноклубник Алессандро Бастони, а тройку замыкает Кенан Йылдыз из «Ювентуса».
В первой десятки разместились сразу пять игроков «Интера», два представляют «Милан», по одному из «Ромы», «Комо» и «Ювентуса».
Рейтинг самых дорогих футболистов Серии А (по версии Transfermarkt):
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 85 млн евро
- Алессандро Бастони («Интер») – 80 млн
- Кенан Йылдыз («Ювентус») – 75 млн
- Рафаэл Леау («Милан») – 70 млн
- Нико Пас («Комо») – 65 млн
- Кристиан Пулишич («Милан») – 60 млн
- Николо Барелла («Интер») – 60 млн
- Маркус Тюрам («Интер») – 60 млн
- Ману Коне («Рома») – 50 млн
- Федерико Димарко («Интер») – 50 млн
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»
Поединок состоится 24 декабря в 16:00 по Киеву