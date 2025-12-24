Падение Довбика. Transfermarket обновил стоимость игроков чемпионата Италии

Веб-портал Transfermarkt опубликовал обновленную стоимость всех игроков, который выступают в итальянской Серии A, в том числе два игрока сборной Украины.

Форвард «Ромы» Артем Довбик из-за неубедительной игры в течении нынешнего сезона потерял сразу пять миллионов евро и теперь оценивается в 20 миллионов.

Рыночная стоимость полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского не изменилась и составляет 2,5 млн евро.

Самым дорогим игроком итальянского чемпионата является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, второе место занимает его одноклубник Алессандро Бастони, а тройку замыкает Кенан Йылдыз из «Ювентуса».

В первой десятки разместились сразу пять игроков «Интера», два представляют «Милан», по одному из «Ромы», «Комо» и «Ювентуса».

Рейтинг самых дорогих футболистов Серии А (по версии Transfermarkt):

Лаутаро Мартинес («Интер») – 85 млн евро

Алессандро Бастони («Интер») – 80 млн

Кенан Йылдыз («Ювентус») – 75 млн

Рафаэл Леау («Милан») – 70 млн

Нико Пас («Комо») – 65 млн

Кристиан Пулишич («Милан») – 60 млн

Николо Барелла («Интер») – 60 млн

Маркус Тюрам («Интер») – 60 млн

Ману Коне («Рома») – 50 млн

Федерико Димарко («Интер») – 50 млн