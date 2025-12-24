Падение Довбика. Transfermarket обновил стоимость игроков чемпионата Италии

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
24 декабря 2025, 09:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Веб-портал Transfermarkt опубликовал обновленную стоимость всех игроков, который выступают в итальянской Серии A, в том числе два игрока сборной Украины.

Форвард «Ромы» Артем Довбик из-за неубедительной игры в течении нынешнего сезона потерял сразу пять миллионов евро и теперь оценивается в 20 миллионов.

Рыночная стоимость полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского не изменилась и составляет 2,5 млн евро.

Самым дорогим игроком итальянского чемпионата является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, второе место занимает его одноклубник Алессандро Бастони, а тройку замыкает Кенан Йылдыз из «Ювентуса».

В первой десятки разместились сразу пять игроков «Интера», два представляют «Милан», по одному из «Ромы», «Комо» и «Ювентуса».

Рейтинг самых дорогих футболистов Серии А (по версии Transfermarkt):

  • Лаутаро Мартинес («Интер») – 85 млн евро
  • Алессандро Бастони («Интер») – 80 млн
  • Кенан Йылдыз («Ювентус») – 75 млн
  • Рафаэл Леау («Милан») – 70 млн
  • Нико Пас («Комо») – 65 млн
  • Кристиан Пулишич («Милан») – 60 млн
  • Николо Барелла («Интер») – 60 млн
  • Маркус Тюрам («Интер») – 60 млн
  • Ману Коне («Рома») – 50 млн
  • Федерико Димарко («Интер») – 50 млн
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Дженоа Руслан Малиновский Интер Милан Милан Ювентус Комо Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Кенан Йылдыз Рафаэл Леау Нико Пас Кристиан Пулишич Николо Барелла Маркус Тюрам Ману Коне Федерико Димарко Transfermarkt
Николай Тытюк Источник: Transfermarketweb
