  ФОТО. Итальянская журналистка сводит с ума фанатов своей красотой
23 декабря 2025, 23:16
ФОТО. Итальянская журналистка сводит с ума фанатов своей красотой

Элеонора Инкардона отметилась несколькими красивейшими образами

ФОТО. Итальянская журналистка сводит с ума фанатов своей красотой
Instagram. Элеонора Инкардона

Известная итальянская телеведущая и журналистка Элеонора Инкардона опубликовала новый пост в социальных сетях.

На фотографиях, сделанных прямо со стадиона, Инкардона работает в предматчевой студии, сочетая профессиональную деятельность с ярким стилем. Фанаты в восторге от внешности футбольной журналистки.

Подписчики и футбольные фанаты отметили, что Элеонора традиционно умеет объединять журналистику и моду, а ее появления на матчах неизменно вызывают интерес.

Публикация собрала тысячи лайков и множество комментариев с комплиментами.

Элеонора Инкардона чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко
