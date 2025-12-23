ФОТО. Итальянская журналистка сводит с ума фанатов своей красотой
Элеонора Инкардона отметилась несколькими красивейшими образами
Известная итальянская телеведущая и журналистка Элеонора Инкардона опубликовала новый пост в социальных сетях.
На фотографиях, сделанных прямо со стадиона, Инкардона работает в предматчевой студии, сочетая профессиональную деятельность с ярким стилем. Фанаты в восторге от внешности футбольной журналистки.
Подписчики и футбольные фанаты отметили, что Элеонора традиционно умеет объединять журналистику и моду, а ее появления на матчах неизменно вызывают интерес.
Публикация собрала тысячи лайков и множество комментариев с комплиментами.
