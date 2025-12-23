Турецкий гранд может подписать футболиста сборной Украины за 12 млн евро

Турецкий «Бешикташ» определился с приоритетами во время зимнего трансферного окна – гранд Суперлиги намерен укрепить позицию центрального нападающего.

По информации источника, приближенного к клубу, рассматривается три кандидатуры: Артем Довбик из итальянской «Ромы», Габриэль Барбоса («Фламенго») и форвард еще одного бразильского клуба «Крузейро» Педро.

«Бешикташ» выделил 12 миллионов евро и надеется, что этой суммы хватит, чтобы оформить трансфер одного из вышеперечисленных футболистов. Стоит отметить, что форвард сборной Украины Довбик не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Артема истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.