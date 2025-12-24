Худшая команда сезона – и не только в АПЛ: Вулверхэмптон уже пробил дно?

Новый сезон 2025/26 в любом из чемпионатов ожидался с увеличенным количеством голов, массой интересных моментов, и АПЛ не исключение. Всего хватает, хотя есть одна команда, которая просто забыла, что сезон уже стартовал и прошло 17 игр – «Вулверхэмптон» пока хуже всех со скромными двумя очками, статистикой 9–37 и полным отсутствием перспективы на будущее: а есть ли у «Волков» шанс выбраться из такой затяжной ямы? Чудеса бывают, но в данном случае не хочется верить в волшебство. В этом материале будет минимум критики «Вулверхэмптона», ведь им и так достается от всех. Только аналитика и интересные данные о худших сериях команд, а также о том, какие антирекорды могут покориться «Вулвз» в нынешнем сезоне.

«Вулверхэмптон» в сезоне 2025/26: хуже просто некуда!

Говорить о провалах достаточно легко и в то же время сложно, ведь эмоции переменчивы и если даже фанаты знатно хейтят своих любимчиков, журналисты и более того уничтожают команды после неудач. Вот на первый взгляд, «Вулверхэмптон» играет хуже некуда и мало того, что за 17 матчей ни разу не выиграли, пропустили 37 голов, а забили всего 9 – буквально ничего не работает в команде, которая половину игр сыграла в формате «Не повезло, не хватило несколько минут». Фанаты АПЛ и так в курсе происходящего, а вот остальные могут уделить время краткой сводке новостей о «Волках» в нынешнем сезоне и немного фактов из прошлого:

🔹 Гэри О’Нила еще зимой 2024-го сменил Витор Перейра и за 38 матчей добыл 1.24 очков за игру. Понятное дело, что это чрезвычайно мало, однако не вылетели из АПЛ, заняв место выше «Тоттенхэма» и рядом с МЮ. Важно подчеркнуть, что тот сезон был максимально непонятным, а аутсайдеры сразу дали понять, что никто не будет бороться за сезон – отрыв в 13 очков считается одним из крупнейших за историю Премьер Лиги, причем в историческом сезоне, где команда с 17-го места прошла в Лигу чемпионов (а «Вулверхэмптон» занял 16-е!), а клуб с 12-го отправился в Лигу конференций. В общем, Витору Перейре было не позавидовать. Предсезонку португалец провел очень плохую, а начало в АПЛ было еще хуже: 0:4 с «Манчестер Сити» и 0:1 от «Борнмута». Дальше «Вулвз» победили «Вест Хэм» в Кубке Английской Лиги 3:2. В этом же турнире победили «Эвертон» 2:0, а матч с «Челси» стал едва ли не лучшим в сезоне «Волков»: проигрывали в первом тайме 0:3 и явно это был конец. Правда «Вулвз» пошли вперед и почти соорудили камбэк. 3:4 – и очередной провал. Очень старались, игра была шикарной, но отпустили все и еще раз проиграли.

🔹 Джейми Коллинз был и.о., провел 1 матч и его же проиграл. Понятное дело, что оставлять его в планах не было, ведь уже договорились с Робом Эдвардсом, перед этим вытерпев отказы от Гарета Саутгейта, Хави, Тиаго Мотты, ну это если верить слухам (очень слабо верится, если честно) и не согласились с предложением Эрика Тен Хага (шутка, но могло быть и такое). Эдвардс давно в системе «Вулверхэмптона» и даже играл за «Волков», но особо без успеха. Неудачно начал и в качестве тренера основной команды, хотя уже когда-то под его руководством «Вулвз» провели 2 игры: 1 ничья и поражение. В общем, чем вызвано его назначение, стоит только догадываться и он ли тот самый тренер, который хотя бы шансы на улучшение ситуации имел? Больше вопросов, чем ответов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роб Эдвардс

🔹 Понятное дело, что нынешний сезон неудачный и это мягко сказано. Однако справедливости ради стоит сказать, что «Вулверхэмптон» даже в четвертом дивизионе играл. Сейчас пока элита и АПЛ, но если так продолжат бездарно уступать от матча к матчу, совсем не факт, что не пойдут по наклонной и никто не знает, чем все закончится.

«Португализация» завершилась – пропали и результаты. Весьма интересно, что прошлый курс, направленный на подписание множества португальцев, исправили в сторону интернационала. С прошлого легиона остались: Са, Тоти и Гомеш.

Болельщики такие перемены не считают главной причиной, а всему виной конечно же руководство: коварное и жадное. Смотрим на трансферы прошлого сезона – ушли: Кунья, Аит-Нури, Фабио Силва, Голсало Гедеш, Пабло Сарабия, Нельсон Семеду на сумму 138 миллионов евро. Пришли: Ларсен, Арокодаре, Лопес, Ариас, Тчатчуа, Волфе – все обошлись в 140 млн. В сезоне 2024/25 потратили 125, выручили 117. Дальше тоже в редких случаях тратили намного меньше, чем получали за своих игроков – так руководство ли виновато?

Единственный вопрос к спортивному директору и скаутам: где они находят таких игроков и чем футболисты заслуживают потраченных на них 10+ миллионов евро. Один из них даже в харьковском «Металлисте» играл, а за «Вулверхэмптон» ни разу, хотя права на Бубакара Траоре именно у «Вулвз». В общем, явно хотели подписать новых звезд, за которых удастся выручить хорошие деньги, но получилось, как всегда. Даже гаитянец в составе появился, правда Жана-Рикне Бельгарда явно брали не на перспективу. Интересная история переходов у «Вулверхэмптона» – кто хочет заценить полный перечень трансферов, зацените все в подробностях на портале Трансфермаркт.

Getty Images/Global Images Ukraine

Худшие серии поражений: «Вулверхэмптон» уже топ-1?

Нынешнее положение «Волков», худшие и лучшие матчи (да, они действительно были, причем не только в Кубке), а также оценки игрокам расписывать нет смысла, потому как достаточно заглянуть в турнирную таблицу. Куда интереснее поговорить о том, сможет ли «Вулверхэмптон» побить антирекорды Премьер лиги. Начать стоит с нынешнего положения дел в топ-5 чемпионатах:

«Вулверхэмптон» (АПЛ): 0 побед/2 ничьи/15 поражений, 9–37 по голам. «Майнц» (Бундеслига): 1/4/9, 13–26 по голам. «Леванте» (Примера): 2/4/1, 17–29 (у «Овьедо» 7 забитых). 4«Фиорентина» (Серия А): 0/6/9, 12–26. «Мец» (Лига 1): 3/2/11, 17–37.

Ради более интересного сравнения стоит взять и УПЛ, где последняя команда «СК Полтава» с 2 победами, 3 ничьими и 11 поражениями, а статистика 14–38. Таким образом получается, что именно полтавчане хуже «Вулверхэмптона» по пропущенным, а «Овьедо», хоть и не на последнем месте в Примере, но забили всего 7 голов и именно они худшие по этому показателю. Ну хоть где-то пока «Вулвз» не «самые-самые» и могут выдохнуть с облегчением.

Getty Images/Global Images Ukraine

В 17-м туре «Вулверхэмптон» безвольно уступил «Брентфорду» – игра стала юбилейным десятым поражением к ряду, еще и немного утомила фанатов: в первом тайме удалось отлично выспаться, а второй уже был поинтереснее. А были ли в АПЛ серии похуже:

🔸 «Вулверхэмптон» уже превзошел «Сандерленд» (сезон 2005/2006) и «Фулхэм» (2018/19), которые проигрывали 9 раз подряд и завершили свои серии в разное время: «Черные коты» страдали вначале чемпионата, а «Дачники» – под конец сезона. Теперь «Вулвз» их обошли и занимают уверенное четвертое место среди худших.

🔸 Тройку открывает «Астон Вилла» – да, «Вилланы» не всегда смотрелись так сильно, как в нынешнем сезоне, потому 11 поражений подряд в 2015/16 явно запомнились фанатам. Началась серия с мощной оплеухи от «Ливерпуля» со счетом 0:6 и завершилась вылетом из АПЛ. В том же сезоне Джек Грилиш забил свой первый гол в АПЛ, а чемпионство забрал «Лестер».

🔸 На втором месте «Норвич Сити»: 16 поражений подряд – начали в сезоне 2019/20, вылетели и вернулись, завершив серию вначале чемпионата 2021/22. Даниэль Фарке стал единственным (пока что) тренером, проигравшим 15 игр к ряду и за весь период так и не уволенным. Что интересно, серию он прервал и даже победил, вот уж потом руководство решило с тренером распрощаться. Чего только не встретишь в АПЛ!

🔸 Первое, но не почетное место занимает «Сандерленд»! Да-да, снова «Черные коты» отметились, но не с лучшей стороны. Первые 15 игр команда проиграла в сезоне 2002/03 и с треском вылетела в Чемпионшип. Долго там не оставались, потому проигрывать продолжили уже со старта сезона 2005/2006. После небольших перерывов в виде двух ничьих и победы, дальше последовала очередная серия с 9 поражений (о ней выше), да и была еще одна, но уже из 6 матчей. Всего «Сандерленд» проиграл 28 домашних (!!!) игр за этот весь ужасный промежуток времени.

В свой последний экстра-позорный сезон (далее таких не было и пока не предвидится) «Сандерленд» набрал 15 очков и 2 года подряд это был худший показатель в АПЛ. А кто стал хуже? Читайте дальше!

Getty Images/Global Images Ukraine

Наименьшее количество очков за сезон: кто эти неудачники?

Так как у «Вулверхэмптона» за 17 туров пока 2 очка, очень интересно стало посмотреть и на худшие команды с наименьшим количеством турнирных очков. Первыми дно пробил «Сандерленд», еще в первый свой провальный сезон с длительной серией поражений 2002/03 – 19 очков было на тот момент меньше всех. Столько же заработал «Портсмут» в сезоне 2009/10, но это с учетом -9 штрафных баллов по решению федерации.

Дальше списки неудачников:

1. 17 очков – «Астон Вилла» в сезоне 2015/16. И по серии поражений тоже выделились в том чемпионате, а отыграли со статистикой 27–76.

2. 16 очков – таких команд сразу 2, причем хочется отметить такую тенденцию, что очень много представителей последних сезонов: клубы стали гораздо слабее и не желают выкладываться на 100%? В общем, по 16 очков заработали «Хаддерсфилд Таун» (2018/19, статистика 22–76 – снова это число 76!) и «Шеффилд Юнайтед» (в сезоне 2023/24, 35 забили и пропустили аж 104!)

3. В прошлом чемпионате «Саутгемптон» весь сезон играл подобно «Вулверхэмптону», набрал 12 очков, забил 26 и пропустил 86 голов – крайне удручающее зрелище, но больше 6 матчей подряд не проигрывали и хоть в чем-то не стали хуже всех.

А приз №1 по наименьшему количеству очков забирает «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08, которые набрали 11 очков. Тогда еще «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом, с Гиггзом, Роналду, Руни, Скоулзом и другими топ-игроками в составе. К слову, с тех пор «Дерби Каунти» в АПЛ так и не возвращались.

Какие еще антирекорды свергнет «Вулверхэмптон»?

Забираясь все дальше в разные статистические показатели, ни капли позитива для «Вулвз» найти так и не удалось. Команда стала худшей наравне с «Шеффилд Юнайтед» по набранным очкам после 14 игр, а сыграв 17, вырвалась на уверенное первое место. Еще и разница по голам хуже, чем у «Клинков»: -22 против -17. Также «Вулверхэмптон» имеет один из худших беспроигрышных стартов сезона – в графе побед все еще нолик и в следующем туре стоит еще раз уступить, после чего статус «Худший» будет официально лишь для «Вулвз». Когда-то в 1902/03 целых 22 игры на старте подряд не выигрывал «Болтон», но когда это было!

Еще немного интересного:

По серии без голов за матч пока даже не в топ-10 – всего было 5 игр подряд, а у лидера «Сандерленда» их 10 в сезоне 1976/77.

Наименьшее количество побед за сезон – 1 у «Дерби Каунти». «Вулверхэмптон» имеет 21 игру, чтобы не стать топ-1 и по этому показателю.

По общему числу поражений тоже могут стать лидерами, хотя это казалось и очень непросто – «Саутгемптон» в прошлом сезоне проиграл 30 игр, а у «Вулверхэмптона» уже 15.

Соответственно и максимально логично, что «Волки» могут оформить также и самый ранний вылет из АПЛ. Поможет этому более плотный график, сравнительно сезона 2007/08, когда «Дерби Каунти» уже 29 марта официально оформили себе путевку в Чемпионшип. «Хаддерсфилд Таун» вылетел 30 марта – дело за «Вулвз»! Или может «Вулверхэмптон» все же соберется и выдаст суперсерию из побед? Звучит очень нереалистично и весьма вероятно, что даже потенциальный приход шейхов и выложенные сотни миллионов на закупку могут не помочь остаться в элите. Однако стоит следить за «Вулвз» хоть и ради того, чтобы увидеть их первую победу.

Таблица АПЛ 2025/26