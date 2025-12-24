Нервы для Арсенала, шоу КАН, побег Павелко, трагедия в норвежском биатлоне
Главные новости за 23 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 декабря.
1. Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал
В полуфиналах сыграют: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити
2A. Охота леопардов. Победный старт ДР Конго на Кубке африканских наций
Тео Бонгонда забил единственный гол в ворота команды Бенина
2B. Три гола львов. Дубль форварда Баварии принес победу Сенегалу на старте КАН
Зрители три раза увидели мяч в воротах команды Ботсваны
3A. Суперорлы на взлете. Нигерия взяла 3 очка на старте Кубка африканских наций
Голы в ворота команды Танзании забили Семи Аджайи и Адемола Лукман
3B. Тунис переиграл Уганду в КАН. Это потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026
Счет открыл Эльес Схири, а затем дубль оформил Элиас Ашури
4. ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»
5. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины
Об этом сообщил сам наставник
6. Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность
7. ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Эндрик официально стал игроком «ткачей»
8. Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Александр вспомнил, как в реванше победил британца
9. На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
Умер Сиверт Гутторм Баккен
10. Провал Динамо, ход ЛНЗ, Проспер Оба, Кривбасс
Подведение итогов осенней части УПЛ
