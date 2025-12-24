Нервы для Арсенала, шоу КАН, побег Павелко, трагедия в норвежском биатлоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 декабря.

1. Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал

В полуфиналах сыграют: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити

2A. Охота леопардов. Победный старт ДР Конго на Кубке африканских наций

Тео Бонгонда забил единственный гол в ворота команды Бенина

2B. Три гола львов. Дубль форварда Баварии принес победу Сенегалу на старте КАН

Зрители три раза увидели мяч в воротах команды Ботсваны

3A. Суперорлы на взлете. Нигерия взяла 3 очка на старте Кубка африканских наций

Голы в ворота команды Танзании забили Семи Аджайи и Адемола Лукман

3B. Тунис переиграл Уганду в КАН. Это потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026

Счет открыл Эльес Схири, а затем дубль оформил Элиас Ашури

4. ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

5. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины

Об этом сообщил сам наставник

6. Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

7. ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала

Эндрик официально стал игроком «ткачей»

8. Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри

Александр вспомнил, как в реванше победил британца

9. На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии

Умер Сиверт Гутторм Баккен

10. Провал Динамо, ход ЛНЗ, Проспер Оба, Кривбасс

Подведение итогов осенней части УПЛ