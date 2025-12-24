Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
24 декабря 2025, 07:45
Нервы для Арсенала, шоу КАН, побег Павелко, трагедия в норвежском биатлоне

Главные новости за 23 декабря на Sport.ua

Нервы для Арсенала, шоу КАН, побег Павелко, трагедия в норвежском биатлоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 декабря.

1. Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал
В полуфиналах сыграют: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити

2A. Охота леопардов. Победный старт ДР Конго на Кубке африканских наций
Тео Бонгонда забил единственный гол в ворота команды Бенина

2B. Три гола львов. Дубль форварда Баварии принес победу Сенегалу на старте КАН
Зрители три раза увидели мяч в воротах команды Ботсваны

3A. Суперорлы на взлете. Нигерия взяла 3 очка на старте Кубка африканских наций
Голы в ворота команды Танзании забили Семи Аджайи и Адемола Лукман

3B. Тунис переиграл Уганду в КАН. Это потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026
Счет открыл Эльес Схири, а затем дубль оформил Элиас Ашури

4. ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

5. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины
Об этом сообщил сам наставник

6. Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

7. ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Эндрик официально стал игроком «ткачей»

8. Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Александр вспомнил, как в реванше победил британца

9. На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
Умер Сиверт Гутторм Баккен

10. Провал Динамо, ход ЛНЗ, Проспер Оба, Кривбасс
Подведение итогов осенней части УПЛ

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
