Голкипер сборной Украины мечтает попасть в чемпионат Испании или Англии

Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о своем контракте с «горняками», предложениях от иностранных команд, а также мечте попасть в чемпионаты Испании или Англии.

– Ваш контракт с клубом действует до 2027 года. Вас ждет еще немалый период в составе «Шахтера». Какие цели вы ставите перед собой на эти годы и думаете ли о том, что будет дальше?

– Какие цели? Побеждать и помогать команде. Лично от себя помогать всем, чем могу и где могу. Что будет дальше – я не знаю, жизнь покажет. Сейчас я хорошо чувствую себя в «Шахтере», мне комфортно, все супер.

– Поняли ли вы для себя, в каком чемпионате могли бы чувствовать себя наиболее комфортно и какой стиль игры вам подходит?

– Всегда хочется играть на самом высоком уровне. Хотелось бы поиграть и в АПЛ и в Испании – там тоже очень сильный чемпионат. Но, в общем-то, все топ-5 лиг – это высокий уровень, хорошие команды и сильный футбол. Здесь даже не нужно ничего доказывать.

– Из Европы к вам уже доходили контакты по поводу возможного трансфера. Эти разговоры соответствовали реальности?

– Контакты были. А дальше... Оно произошло так, как должно было случиться. Сейчас я в «Шахтере», – подытожил Ризнык.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей. В 15 играх Ризнык оставлял свои ворота в неприкосновенности.