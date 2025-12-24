Лунин с женой уехали из Мадрида
Украинский голкипер находится в отпуске
Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин воспользовался паузой в клубном сезоне и отправился в отпуск вместе с женой Анастасией.
Избранница футболиста поделилась фотографиями в своем Инстаграме, показав, где именно супруги проводят время вместе. Лунины выбрали зимний отдых в горной местности, а именно, в горах Андорры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.
Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити
Бленуце покинет клуб