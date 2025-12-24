Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин с женой уехали из Мадрида
Лунин с женой уехали из Мадрида

Украинский голкипер находится в отпуске

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин воспользовался паузой в клубном сезоне и отправился в отпуск вместе с женой Анастасией.

Избранница футболиста поделилась фотографиями в своем Инстаграме, показав, где именно супруги проводят время вместе. Лунины выбрали зимний отдых в горной местности, а именно, в горах Андорры.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Анастасия Лунина (Томазова) lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии



