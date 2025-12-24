Лунин с женой уехали из Мадрида

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин воспользовался паузой в клубном сезоне и отправился в отпуск вместе с женой Анастасией.

Избранница футболиста поделилась фотографиями в своем Инстаграме, показав, где именно супруги проводят время вместе. Лунины выбрали зимний отдых в горной местности, а именно, в горах Андорры.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

