Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» является главным претендентом на подписание украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, именно «молотобойцы» являются фаворитом в гонке за 28-летнего футболиста. При этом Артем также находится в сфере интересов «Эвертона». «Рома» готова отпустить Довбика.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» снизила цену на Довбика.
