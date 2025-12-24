Определен лучший тренер мира в 2025 году. Какое место занял Луис Энрике?
Наставник ПСЖ завоевал шесть трофеев во главе французской команды
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг десяти лучших тренеров мира по итогам 2025 года.
Первое место занял наставник ПСЖ Луис Энрике, который во главе французской команды завоевал шесть трофеев – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Испанский специалист стал третьим тренером в истории, которому такое удалось, повторив достижение Ханса-Дитера Флика («Бавария», 2020) и Пепа Гвардиолы («Барселона», 2009).
На второй позиции разместился Энцо Мареска из лондонского «Челси», тройку лучших замкнул представитель испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.
Мареска стал обладателем Лиги конференций 2024/25 и привел английский клуб к триумфу на Клубном чемпионате мира. Флик завоевал с каталонской командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Рейтинг лучших тренеров 2025 года (по версии IFFHS)
MEJORES TECNOCOS EN 2025, IFFHS— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 23, 2025
1. Luis Enrique (PSG)
2. Enzo Maresca (Chelsea)
3. Hansi Flick (Barcelona)
4. Vincent Kompany (Bayern Múnich)
5. Mikel Arteta (Arsenal)
6. Antonio Conte (Napoli)
7. Simone Inzaghi (Inter y Al Hilal)
8. Xavi Alonso (Lerverkusen, R. Madrid)
9. Abel… pic.twitter.com/0DParFBm6D
