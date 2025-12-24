Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен лучший тренер мира в 2025 году. Какое место занял Луис Энрике?
Франция
24 декабря 2025, 09:17 |
506
0

Определен лучший тренер мира в 2025 году. Какое место занял Луис Энрике?

Наставник ПСЖ завоевал шесть трофеев во главе французской команды

24 декабря 2025, 09:17 |
506
0
Определен лучший тренер мира в 2025 году. Какое место занял Луис Энрике?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг десяти лучших тренеров мира по итогам 2025 года.

Первое место занял наставник ПСЖ Луис Энрике, который во главе французской команды завоевал шесть трофеев – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Испанский специалист стал третьим тренером в истории, которому такое удалось, повторив достижение Ханса-Дитера Флика («Бавария», 2020) и Пепа Гвардиолы («Барселона», 2009).

На второй позиции разместился Энцо Мареска из лондонского «Челси», тройку лучших замкнул представитель испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Мареска стал обладателем Лиги конференций 2024/25 и привел английский клуб к триумфу на Клубном чемпионате мира. Флик завоевал с каталонской командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Рейтинг лучших тренеров 2025 года (по версии IFFHS)

По теме:
Экс-нападающий Барселоны снова на радаре топ-клубов Европы
Педри прокомментировал новый формат ЛЧ: неожиданный взгляд футболиста
Педри раскрыл секрет высокой линии обороны Барселоны
Луис Энрике ПСЖ Ханс-Дитер Флик Барселона Энцо Мареска Челси лучший тренер
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24 декабря 2025, 07:19 1
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко

Вингер сборной Украины проведет следующие полгода в составе киевского «Динамо»

Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал
Футбол | 24 декабря 2025, 00:23 3
Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал
Драма в Кубке. Арсенал по пенальти одолел Кристал Пэлас и вышел в полуфинал

В полуфиналах сыграют: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити

ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
Футбол | 24.12.2025, 07:02
ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Футбол | 23.12.2025, 18:44
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 6
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем