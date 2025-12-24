Определен лучший тренер мира в 2025 году. Какое место занял Луис Энрике?

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг десяти лучших тренеров мира по итогам 2025 года.

Первое место занял наставник ПСЖ Луис Энрике, который во главе французской команды завоевал шесть трофеев – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Испанский специалист стал третьим тренером в истории, которому такое удалось, повторив достижение Ханса-Дитера Флика («Бавария», 2020) и Пепа Гвардиолы («Барселона», 2009).

На второй позиции разместился Энцо Мареска из лондонского «Челси», тройку лучших замкнул представитель испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Мареска стал обладателем Лиги конференций 2024/25 и привел английский клуб к триумфу на Клубном чемпионате мира. Флик завоевал с каталонской командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Рейтинг лучших тренеров 2025 года (по версии IFFHS)