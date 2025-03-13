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Лига Европы
13 марта 2025, 23:30 | Обновлено 13 марта 2025, 23:33
711
1

Известна оценка Довбика за матч с Атлетиком Бильбао в Лиге Европы

Украинский нападающий провел на поле 53 минуты

13 марта 2025, 23:30 | Обновлено 13 марта 2025, 23:33
711
1
Известна оценка Довбика за матч с Атлетиком Бильбао в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимал Сан-Мамес в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 53 минуты, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 баллов, WhoScored дал игре Артем оценку в 6.3. По версии обоих порталов лучшим игроком матча стал вингер хозяев поля Нико Уильямс, на счету которого 2 гола и оценки 9.2 и 9.8 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетик» на Сан-Мамес одолел «Рому».

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Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик оценки Лига Европы WhoScored SofaScore Нико Уильямс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
*Рез-ми діями не відзначився*,чому ж голову підставляв,а куди від неї мяч летів-то таке,а ще*моргало виколю* якомусь Юркові.
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