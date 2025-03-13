Известна оценка Довбика за матч с Атлетиком Бильбао в Лиге Европы

В четверг, 13 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимал Сан-Мамес в Бильбао.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 53 минуты, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 баллов, WhoScored дал игре Артем оценку в 6.3. По версии обоих порталов лучшим игроком матча стал вингер хозяев поля Нико Уильямс, на счету которого 2 гола и оценки 9.2 и 9.8 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетик» на Сан-Мамес одолел «Рому».