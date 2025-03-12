Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Лига чемпионов
12 марта 2025, 01:23 | Обновлено 12 марта 2025, 01:43
833
0

Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара

Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти

12 марта 2025, 01:23 | Обновлено 12 марта 2025, 01:43
833
0
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 и 12 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Во вторник прошли 4 ярких поединка ЛЧ, еще 4 матча запланированы на среду.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьба драматичного матча Ливерпуль – ПСЖ определилась в серии пенальти. Имея гандикап после первой игры (1:0) английский клуб выбыл из турнира (0:1, пен. 1:4).

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным второй раз проиграла испанской Барселоне (0:1 и 1:3).

В немецком дерби между топ-клубами Бундеслиги Бавария второй раз переиграла Байер (3:0 и 2:0).

Итальянский Интер после выездной победы (2:0) снова одолел Фейеноорд из Нидерландов (2:1).

Барселона, Бавария, Интер, ПСЖ вышли в 1/4 финала ЛЧ

Образована первая четвертьфинальная пара – Бавария в апреле сыграет против Интера.

12 марта испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным проведет дерби против Атлетико Мадрид (2:1 неделей ранее).

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко, имея огромный перевес (7:1), на выезде встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

В Бирмингеме встретятся английская Астон Вилла и бельгийский Брюгге (3:1 в первом матче), а французский Лилль будет принимать немецкую Боруссию Дортмунд после ничьей на предыдущей неделе (1:1).

Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи

11 марта

  • 19:45. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3]
  • 22:00. Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0]
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1, пен. 1:4 [первый матч – 1:0]

12 марта

  • 19:45. Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Арсенал (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – [первый матч – 7:1]
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – Реал Мадрид (Испания) – [первый матч – 1:2]

Результаты 1/8 финала

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики
Сразу после вылета. Ван Дейк провел разговор с президентом гранда
«Мы провели идеальную игру». Слот прокомментировал матч с ПСЖ
Лига чемпионов статистические расклады Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ Анатолий Трубин Атлетико - Реал Мадрид Байер - Бавария Барселона - Бенфика Арсенал - ПСВ Ливерпуль - ПСЖ Интер - Фейеноорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов
Футбол | 11 марта 2025, 21:40 7
Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов
Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала также завершился победой сине-гранатовых – 3:1

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Футбол | 11 марта 2025, 19:12 19
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»

У тренера Динамо не оказалось ответов на многие вопросы

Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Футбол | 11.03.2025, 07:44
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Полузащитник Вереса о победе над Полесьем: «Мы поймали кураж»
Футбол | 12.03.2025, 02:46
Полузащитник Вереса о победе над Полесьем: «Мы поймали кураж»
Полузащитник Вереса о победе над Полесьем: «Мы поймали кураж»
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Футбол | 11.03.2025, 18:10
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 150
Футбол
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
10.03.2025, 09:42 2
Бокс
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 12
Футбол
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем