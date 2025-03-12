Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара

Вечером 11 и 12 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Во вторник прошли 4 ярких поединка ЛЧ, еще 4 матча запланированы на среду.

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Судьба драматичного матча Ливерпуль – ПСЖ определилась в серии пенальти. Имея гандикап после первой игры (1:0) английский клуб выбыл из турнира (0:1, пен. 1:4).

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным второй раз проиграла испанской Барселоне (0:1 и 1:3).

В немецком дерби между топ-клубами Бундеслиги Бавария второй раз переиграла Байер (3:0 и 2:0).

Итальянский Интер после выездной победы (2:0) снова одолел Фейеноорд из Нидерландов (2:1).

Барселона, Бавария, Интер, ПСЖ вышли в 1/4 финала ЛЧ

Образована первая четвертьфинальная пара – Бавария в апреле сыграет против Интера.

12 марта испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным проведет дерби против Атлетико Мадрид (2:1 неделей ранее).

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко, имея огромный перевес (7:1), на выезде встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

В Бирмингеме встретятся английская Астон Вилла и бельгийский Брюгге (3:1 в первом матче), а французский Лилль будет принимать немецкую Боруссию Дортмунд после ничьей на предыдущей неделе (1:1).

Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи

11 марта

19:45. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0]

(Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0] 22:00. Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3]

(Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3] 22:00. Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0]

(Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0] 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1, пен. 1:4 [первый матч – 1:0]

12 марта

19:45. Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – [первый матч – 1:1]

22:00. Арсенал (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – [первый матч – 7:1]

22:00. Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – [первый матч – 3:1]

22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – Реал Мадрид (Испания) – [первый матч – 1:2]

Результаты 1/8 финала

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