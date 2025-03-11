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  4. 5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч
Лига Чемпионов
Байер
11.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 0 : 2
Бавария Проходит дальше
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:52 | Обновлено 12 марта 2025, 00:04
549
3

5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч

Мюнхенцы победили со счетом 2:0 во второй игре, забили Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис

11 марта 2025, 23:52 | Обновлено 12 марта 2025, 00:04
549
3
5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Венсана Компани отличились Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис. Кейн также ассистировал на своего партнера.

Бавария выиграла противостояние с общим счетом 5:0. В первой игре было забито три мяча.

В четвертьфинале главного еврокубка Бавария сыграет против Интера, который справился с Фейеноордом (2:0, 2:1).

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый поединок – 0:3]

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Байер Бавария Байер - Бавария Лига чемпионов Гарри Кейн Альфонсо Дэвис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Серж
Байер вообще ничего внятного в этом противостоянии не показал. 
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0
pol-55
Ще Мусіалі непруха перекладена і штанга.Байер на 66хв 1й удар в створ воріт,але під кінець матчу пішли вперед хоч за голом престижу,оголивши тил тим давши кілька нагод збільшити рахунок,але ж є типу тренер Компані,знімає Кейна який в прекрасній формі і випускає Мюллера (напевно для статистики)який за 7+2хв навіть не торкнувся мяча,Гаррі покидаючи поле глянув на того Компані, як на *маленьке пиво*
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0
ivankondrat96
Якось несподівано легко Баварія перемогла. Були очікування більш запеклої боротьби
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0
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