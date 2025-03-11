5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч
Мюнхенцы победили со счетом 2:0 во второй игре, забили Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис
11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.
Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.
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Голами за подопечных Венсана Компани отличились Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис. Кейн также ассистировал на своего партнера.
Бавария выиграла противостояние с общим счетом 5:0. В первой игре было забито три мяча.
В четвертьфинале главного еврокубка Бавария сыграет против Интера, который справился с Фейеноордом (2:0, 2:1).
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 11 марта
Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый поединок – 0:3]
Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71
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