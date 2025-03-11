5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

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Голами за подопечных Венсана Компани отличились Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис. Кейн также ассистировал на своего партнера.

Бавария выиграла противостояние с общим счетом 5:0. В первой игре было забито три мяча.

В четвертьфинале главного еврокубка Бавария сыграет против Интера, который справился с Фейеноордом (2:0, 2:1).

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый поединок – 0:3]

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine