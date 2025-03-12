11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы сыграли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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В первом матче Бавария победила 3:0, а Кейн тогда оформил дубль. В четвертьфинале еврокубка подопечные Венсана Компани встретятся с Интером.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый поединок – 0:3]

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

Видеообзор матча ожидается...