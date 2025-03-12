Байер – Бавария – 0:2. Бенефис Кейна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.
Коллективы сыграли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
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В первом матче Бавария победила 3:0, а Кейн тогда оформил дубль. В четвертьфинале еврокубка подопечные Венсана Компани встретятся с Интером.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 11 марта
Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый поединок – 0:3]
Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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