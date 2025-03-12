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Байер
11.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 0 : 2
Бавария Проходит дальше
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 00:14 |
517
0

Байер – Бавария – 0:2. Бенефис Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

12 марта 2025, 00:14 |
517
0
Байер – Бавария – 0:2. Бенефис Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы сыграли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом матче Бавария победила 3:0, а Кейн тогда оформил дубль. В четвертьфинале еврокубка подопечные Венсана Компани встретятся с Интером.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый поединок – 0:3]

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

Видеообзор матча ожидается...

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Байер Бавария Байер - Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Гарри Кейн Альфонсо Дэвис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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