Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Байер
11.03.2025 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2025, 01:48 | Обновлено 11 марта 2025, 01:50
23
0

Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 марта в 22:00 по Киеву

11 марта 2025, 01:48 | Обновлено 11 марта 2025, 01:50
23
0
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

11 марта на «Бай-Арена» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда и раньше считалась одной из сильнейших в стране. Но не зря было обидное прозвище Неверлузен, намекавшее на частые потери шансов выиграть что-то весомое. Но при Хави Алонсо об этом забыли: взято наконец-то серебряную салатницу, а потом и кубок, и все это без поражений. Сейчас, хотя и взято Суперкубок, в Германии клуб явно занимает второе место. Но еще может сохранить хотя бы кубок - там, кстати, пройдено в том числе и Баварию.

Зато в Лиге чемпионов немцы хороши. Кстати, там уже давали выходить юному Степанову, пусть и выпуская на замены. В основном раунде было 5 побед и ничья с Брестом. Так что, несмотря на поражения Ливерпулю и Атлетико, получилось выйти напрямую в 1/8 финала. Там в Мюнхене многое, похоже, надломил быстрый гол Кейна - в итоге уступили 0:3.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бавария

Клуб рисковал остаться без серебряной салатницы в 2023-м году. Тогда Боруссия позволила конкуренту сохранить титул, закончив только вничью в последнем туре в Дортмунде. Но в следующем розыгрыше гранд вообще ничего не выиграл - это при мощном усилении во главе с Кейном. Более того, новый наставник, Компани, быстро вылетел из кубка, с поражением дома как раз Байеру. Но к весне оторвался от него в Бундеслиге. А остальные преследователи давно утратили шансы на первенство.

Есть вопросы к выступлениям немцев в Лиге чемпионов. Они там чередовали победы с поражениями - от Астон Виллы. В итоге пришлось играть в плей-офф уже в феврале. Хотя соперник был вроде бы удобный, Селтик, даже с ним придумали проблемы. Сначала, ведя в пару голов в Глазго, пропустили, ограничившись минимальной победой. А в ответной встрече шотландцы удерживали 1:0 вплоть до 90+ минут, и только в последний момент Дэвис избавил от лишней нервотрепки. Зато сейчас можно ощущать полный комфорт.

Статистика личных встреч

До разгрома на прошлой неделе в шести поединках Байер чередовал свои победы и ничьи. В рамках Лиги чемпионов на прошлой неделе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей даже в ответном поединке. Интригу подопечным Хаби Алонсо не разбудить, но они смогут не проиграть напоследок (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Байер
11 марта 2025 -
22:00
Бавария
Байер не проиграет 1.60 Сделать ставку
По теме:
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бруну ЛАЖЕ: «Барселона еще не проигрывала в 2025 году»
Байер Бавария Байер - Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Футбол | 10 марта 2025, 22:49 116
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян

Не сыграют арендованные Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Василец, Маткевич

Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Футбол | 10 марта 2025, 11:25 0
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму

Витинья привлекает внимание мадридского гранда

Интер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2025, 01:54
Интер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Интер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Футбол | 10.03.2025, 09:57
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Бокс | 10.03.2025, 02:10
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 8
Футбол
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 15
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 5
Бокс
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 4
Бокс
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
10.03.2025, 00:59 5
Другие виды
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
09.03.2025, 16:07 34
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем