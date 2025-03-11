11 марта на «Бай-Арена» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда и раньше считалась одной из сильнейших в стране. Но не зря было обидное прозвище Неверлузен, намекавшее на частые потери шансов выиграть что-то весомое. Но при Хави Алонсо об этом забыли: взято наконец-то серебряную салатницу, а потом и кубок, и все это без поражений. Сейчас, хотя и взято Суперкубок, в Германии клуб явно занимает второе место. Но еще может сохранить хотя бы кубок - там, кстати, пройдено в том числе и Баварию.

Зато в Лиге чемпионов немцы хороши. Кстати, там уже давали выходить юному Степанову, пусть и выпуская на замены. В основном раунде было 5 побед и ничья с Брестом. Так что, несмотря на поражения Ливерпулю и Атлетико, получилось выйти напрямую в 1/8 финала. Там в Мюнхене многое, похоже, надломил быстрый гол Кейна - в итоге уступили 0:3.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бавария

Клуб рисковал остаться без серебряной салатницы в 2023-м году. Тогда Боруссия позволила конкуренту сохранить титул, закончив только вничью в последнем туре в Дортмунде. Но в следующем розыгрыше гранд вообще ничего не выиграл - это при мощном усилении во главе с Кейном. Более того, новый наставник, Компани, быстро вылетел из кубка, с поражением дома как раз Байеру. Но к весне оторвался от него в Бундеслиге. А остальные преследователи давно утратили шансы на первенство.

Есть вопросы к выступлениям немцев в Лиге чемпионов. Они там чередовали победы с поражениями - от Астон Виллы. В итоге пришлось играть в плей-офф уже в феврале. Хотя соперник был вроде бы удобный, Селтик, даже с ним придумали проблемы. Сначала, ведя в пару голов в Глазго, пропустили, ограничившись минимальной победой. А в ответной встрече шотландцы удерживали 1:0 вплоть до 90+ минут, и только в последний момент Дэвис избавил от лишней нервотрепки. Зато сейчас можно ощущать полный комфорт.

Статистика личных встреч

До разгрома на прошлой неделе в шести поединках Байер чередовал свои победы и ничьи. В рамках Лиги чемпионов на прошлой неделе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей даже в ответном поединке. Интригу подопечным Хаби Алонсо не разбудить, но они смогут не проиграть напоследок (коэффициент - 1,6).