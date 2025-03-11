Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 22:00
11 марта леверкузенский Байер примет мюнхенскую Баварию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Команды проведут поединок на стадионе Бай-Арена. Старт встречи запланирован на 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между этими коллективами завершилась разгромной победой подопечных Венсана Компани со счетом 3:0.
В системе Байера находится украинский форвард Артем Степанов.
Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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