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Лига Чемпионов
Байер
11.03.2025 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 02:20 |
6
0

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 22:00

11 марта 2025, 02:20 |
6
0
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 марта леверкузенский Байер примет мюнхенскую Баварию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Команды проведут поединок на стадионе Бай-Арена. Старт встречи запланирован на 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась разгромной победой подопечных Венсана Компани со счетом 3:0.

В системе Байера находится украинский форвард Артем Степанов.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Байер Бавария Байер - Бавария Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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