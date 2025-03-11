11 марта леверкузенский Байер примет мюнхенскую Баварию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Команды проведут поединок на стадионе Бай-Арена. Старт встречи запланирован на 22:00 по Киеву.

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Первая игра между этими коллективами завершилась разгромной победой подопечных Венсана Компани со счетом 3:0.

В системе Байера находится украинский форвард Артем Степанов.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.